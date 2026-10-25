Η απογοήτευση στις τάξεις των του ΠΑΟΚ συνεχίζεται μετά από ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα, με την ήττα στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ. Ο επίσημος λογαριασμός της ΠΑΕ στο Facebook γέμισε με μηνύματα από αγανακτισμένους φίλους της ομάδας, που θέτουν τους πάντες προ των ευθυνών τους και ζητούν αλλαγές στον Δικέφαλο.

Τα περισσότερα «πυρά» συγκεντρώνει ο Αλέσιο Λίσι, με τους οπαδούς να ζητούν την απόλυσή του, ωστόσο από την κριτική δεν ξεφεύγουν παίκτες, όπως ο Τσιφτσής και ο Ούγκρεσιτς. Παράλληλα, δριμεία κριτική δέχεται η διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, με αρκετούς να… ζητούν από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Διαβάστε στο Sportdog.gr