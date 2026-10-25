Την απόφαση για τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης του Ευάγγελου Λιόλιου σχολίασε ο δικηγόρος του, κ. Παπαϊωάννου, μετά από διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες.

Ο συνήγορος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του είναι αθώος και ότι αυτό θα αποδειχθεί. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αιτιολογία του εντάλματος προσωρινής κράτησης, την οποία χαρακτήρισε «ρηχή» και «ελλιποβαρή νομικά».

«Ο Ευάγγελος Λιόλιος ήταν αθώος, είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «άλλος χαίρεται τελευταίος και αυτό θα το δείτε».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι η υπεράσπιση δεν αισθάνεται πως έχει τρωθεί από την απόφαση και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την υπομονή τους, διευκρινίζοντας ότι δεν θα απαντούσε προσωρινά σε ερωτήσεις.