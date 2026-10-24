Με εξώδικη δήλωση προς την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία παρεμβαίνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στη συμφωνία που έχει δρομολογηθεί μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και του αιγυπτιακού κράτους, ζητώντας τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της και των σχετικών εκκλησιαστικών εγγράφων.

Η παρέμβαση έρχεται την ίδια ημέρα, κατά την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υπογράψει τη συμφωνία, έχοντας εξασφαλίσει την ομόφωνη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε μια μακρόχρονη εκκρεμότητα σχετικά με το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιστορικής Μονής, καθώς η προωθούμενη συμφωνία, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας της μοναστικής ζωής, του θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής και των νόμιμων δικαιωμάτων της.

Ωστόσο, η κυρία Καρυστιανού επιλέγει να παρέμβει με εξώδικο, θέτοντας ερωτήματα για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κίνηση αυτή εκδηλώνεται, ενώ η Σιναϊτική Αδελφότητα και οι κορυφαίοι εκκλησιαστικοί θεσμοί έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους στην προωθούμενη διευθέτηση.

Στην ανακοίνωση του Τομέα Δικαιοσύνης του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού αναφέρεται ότι το εξώδικο, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2026, απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και στους επικεφαλής των Εκκλησιών που έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους.

Ειδικότερα, το κόμμα ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας με την Αίγυπτο, αλλά και τα Πατριαρχικά και Συνοδικά Γράμματα, με τα οποία οι Ορθόδοξες Εκκλησίες παρείχαν την υποστήριξή τους στον Αρχιεπίσκοπο Σινά.

Παράλληλα, ζητά έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το εάν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας για την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας, επικαλούμενο τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Μονής του 1971.

Στο εξώδικο γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη προστασίας της νομικής προσωπικότητας και της ακίνητης περιουσίας της Μονής, καθώς και στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου νομικού μέσου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε διεθνείς οργανισμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στην UNESCO.

Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, ωστόσο, έχει αναφέρει ότι οι πέντε Ορθόδοξες Εκκλησίες ενημερώθηκαν λεπτομερώς και απέστειλαν επίσημα Πατριαρχικά και Συνοδικά Γράμματα, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο αρχείο της Μονής.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επικοινωνία του με τον Αρχιεπίσκοπο, χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική τομή, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τη νομική θέση της Μονής και διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί, για πρώτη φορά έπειτα από 1.500 χρόνια, σταθερό νομικό υπόβαθρο για τη Μονή, εξασφαλίζοντας τον θρησκευτικό της χαρακτήρα και τη συνέχιση της μοναστικής παρουσίας μέσω αδειών παραμονής μακράς διάρκειας.

Η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αντιδρώντας άμεσα στα σημερινά δημοσιεύματα που περιέχουν τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, κ.κ. Συμεών, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, περί επικείμενης συμφωνίας άγνωστου περιεχομένου με το Αιγυπτιακό Κράτος για τα δικαιώματα επί ακινήτων της Ιεράς Μονής, για τα οποία υπάρχει ήδη εκκρεμής δίκη και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου, απέστειλε σε όλους τους παραπάνω αυθημερόν την από 24.10.2026 εξώδικη δήλωση που επισυνάπτεται σε link, με την οποία:

1ον ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΑΜΕ να δημοσιοποιήσουν:

(α) το κείμενο της συμφωνίας με το Αιγυπτιακό Κράτος, την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου, κ. Συμεών, δηλώνει με τη σημερινή με αρ. πρωτ. 23/24.10.2026 έγγραφη δήλωσή του ότι θα υπογράψει, oι δε Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών και Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της χώρας, τοποθετούνται ωσάν αυτή να έχει ήδη συναφθεί.

(β) τα έγγραφα των άνω Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, με τα οποία παρείχαν τη στήριξη και συμπαράστασή τους προς τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, για την (επικείμενη) υπογραφή της οικείας «συμφωνίας» με το Αιγυπτιακό Κράτος.

2ον ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΑΜΕ

να μας ενημερώσουν εγγράφως αν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας για την κατάρτιση και υπογραφή της άνω συμφωνίας, ως απαιτείται από τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Ιεράς Μονής του Σινά του 1971, και αν ναι, να μας γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο αυτής.

3ον ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΟΤΙ:

Α. ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τηρούν απαρεγκλίτως τον Θεμελιώδη Κανονισμό Λειτουργίας της Ιεράς Μονής Σινά, του 1971, σύμφωνα με τον οποίο η Σιναϊτική Αδελφότης αποτελεί την Ανωτάτη Αρχή της Ιεράς Μονής και είναι ανεξάρτητη, αδούλωτη, και αυτοδέσποτη, όσον αφορά άπαντα τα διοικητικής και οικονομικής φύσεως ζητήματα της Ιεράς Μονής Σινά.

Β. ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διαφυλάξουν την Ιερά Μονή και τον κρίσιμο ρόλο αυτής στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση και να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις, ιδίως στη δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων της, που οδηγούν στη βλάβη των συμφερόντων της.

Γ. ΟΦΕΙΛΟΥΝ να υπερασπιστούν τη νομική προσωπικότητα της Ιεράς Μονής, τη νομίμως κτηθείσα ακίνητη περιουσία αυτής και να διαφυλάξουν τα έννομα συμφέροντά αυτής, ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά της δικαστικώς και εξωδίκως, προβάλλοντας όλους τους ισχυρισμούς που υποχρεούνται για την προσήκουσα νομική υπεράσπισή της και βέβαια απευθυνόμενοι και ζητώντας τη συνδρομή Διεθνών Οργανισμών, με προεξάρχουσα την UNESCO, που μετά βεβαιότητας θα σπεύσουν και θα στέρξουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων διαφύλαξης των συμφερόντων της Ιεράς Μονής.

Τομέας Δικαιοσύνης του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ