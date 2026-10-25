Αυστηρό μήνυμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ανάγκη διατήρησης ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο Πολεμικό Μουσείο, σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε εκτενώς στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις κινήσεις της Άγκυρας ως διαφορές οι οποίες μπορούν να επιλυθούν μέσα από διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στους συμμάχους και εταίρους της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα πρέπει να διεκδικεί έμπρακτη αλληλεγγύη και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Η κριτική στη στρατηγική των «ήρεμων νερών»

Ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε την άποψη ότι η Ελλάδα υπερβάλλει ως προς τη στάση της Τουρκίας και ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να διευθετηθούν με συμβιβασμούς.

«Η προσέγγιση αυτή όμως πάσχει θεμελιωδώς. Ερμηνεύει απολύτως εσφαλμένα την Τουρκική στόχευση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες συνεννόησης που έχουν γίνει από το 1974 και μετά δεν οδήγησαν στην επίλυση της ελληνοτουρκικής διένεξης.

Στην ομιλία του υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη για «εγρήγορση, ετοιμότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και την ίδια βούληση να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τις εθνικές μας θέσεις».

Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το καλώδιο Κάσου – Κύπρου

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στο casus belli για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στις αμφισβητήσεις ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, καθώς και στην ηλεκτρική διασύνδεση Κάσου – Κύπρου.

Κατά την εκτίμησή του, οι συγκεκριμένες κινήσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Άγκυρας για την αλλαγή των ισορροπιών στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων.

«Σφάλλουν λοιπόν και σφάλλουν βαρέως όσοι προωθούν αυτές τις αντιλήψεις. Διαβάζουν λάθος την στρατηγική της Τουρκίας. Δεν πρόκειται ούτε για παρεξηγήσεις ούτε για επί μέρους μικροδιαφορές που επιδέχονται καλοπροαίρετης διευθέτησης. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σχεδιασμό που αποσκοπεί στην συνολική ανατροπή του status quo στο Αιγαίο, στην απόκτηση δικαιωμάτων στην καρδιά του Αιγαίου στην πλάτη των ελληνικών νησιών, για έλεγχο του Αιγαίου μέχρι τον 25ο παράλληλο». είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε απαίτηση για άδεια από την Τουρκία, είτε αυτή περιγράφεται ως ενημέρωση είτε ως ανακοίνωση.

«Μετά από αυτό, δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο, χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ακόμη και το παραμικρό έργο υποδομής μεταξύ των νησιών μας πια», τόνισε.

«Αρνητική εξέλιξη» η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Αναφερόμενος στην κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο, ο πρώην πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα.

Όπως σημείωσε, ακόμη και αν η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, επίδειξη δύναμης και επιρροής από την πλευρά της Τουρκίας και της Λιβύης.

Τα πυρά κατά των συμμάχων και των εταίρων

Ο Κώστας Καραμανλής άσκησε κριτική και στη στάση συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας, καταλογίζοντάς τους ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τηρούν ίσες αποστάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας και προτρέπουν την ελληνική πλευρά σε συμβιβασμούς χωρίς σαφή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο.

Ειδική αναφορά έκανε στην αμυντική συνεργασία της Ευρώπης με την Τουρκία, αλλά και στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η στάση των συμμάχων δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις ανάγκες και τις θέσεις της Ελλάδας.

«Όλα τα μέλη μιας συμμαχίας και μιας ένωσης δικαιούνται τον αυτό σεβασμό, παρόμοια στήριξη, αμοιβαία αλληλεγγύη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι απαιτήσεις από την Ελλάδα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη στήριξη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της χώρας στη Δυτική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, κατά την άποψή του, τη σωστή επιλογή, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να διεκδικεί η Αθήνα μεγαλύτερο σεβασμό και αλληλεγγύη.

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε την άποψη ότι η Ελλάδα γίνεται ενοχλητική όταν επαναφέρει ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την ΑΟΖ, την υφαλοκρηπίδα και την Κύπρο.

«Κανένας δεν σέβεται κάποιον που δεν υπερασπίζεται τα δίκαιά του, τις αρχές του, την πατρίδα του. Και κανένας δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του σοβαρά αυτόν που δεν αντέχει να ορθώσει το ανάστημά του όταν θίγεται», κατέληξε.

Την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στο Αιγαίο, παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος ήταν επίσης ένας από τους ομιλητές της εκδήλωσης. Το «παρών» έδωσαν ακόμη απόστρατοι αξιωματικοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα μετά το τέλος της εκδήλωσης, δημοσιογράφος ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά αν άκουσε την ομιλία του Κώστα Καραμανλή. «Το θέμα δεν είναι αν τον άκουσα εγώ, άλλοι πρέπει να τον ακούσουν!», απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε σε βίντεο την ομιλία

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