Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα καθώς με δύο γκολ του Εμπαπέ, το δεύτερο εκ των οποίων στο 88′, πέρασε με 2-1 από το Καμπ Νου και πλησίασε στο -3.

Το Clasico άρχισε με τους Μαδριλένους να απειλούν στο 5′ με τον Γκιουλέρ που έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, πέρασε τον Πέδρι και σούταρε, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πατούσε καλύτερα στο πρώτο 20λεπτο, με τους Καταλανούς, από την άλλη πλευρά, να πλησιάζουν στο γκολ στο 24′ με το πλασέ του Ραφίνια που έφυγε λίγο άουτ.

Στο 30′ ο Χάνσι Φλικ έκανε αναγκαστική αλλαγή με τον Μπαλντέ να αντικαθιστά τον τραυματία Εσπάρτ και στο 41′ ήρθε το γκολ και ήταν για τους φιλοξενούμενους, με τον Εμπαπέ να βρίσκει… κατά λάθος τη μπάλα μετά την προσπάθεια του Μαρτίν να απομακρύνει, έπειτα από το γύρισμα του Ντιομαντέ από αριστερά.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Ρεάλ να έχει το προβάδισμα καθώς ο Γιαμάλ έχασε τεράστια ευκαιρία στο 44′, με τη Μπαρτσελόνα να ισοφαρίζει στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 61′ με το σουτ του Ραφίνια εντός περιοχής.

Στο 66′ οι «μπλαουγκράνα» πήγαν για την ανατροπή αλλά ο Λούνιν έκανε μεγάλη επέμβαση, με το ένα χέρι, σε κεφαλιά του Μαρτίν, ενώ στο 78′ ήταν η σειρά του Γιαμάλ να φλερτάρει με το 2-1, στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα άουτ αν και αμαρκάριστος εντός περιοχής.

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι το ντέρμπι θα έληγε ισόπαλο, στο 87′ ο Καμαβινγκά με τρομερή ενέργεια έδωσε έτοιμο το 1-2 στον Εμπαπέ και αυτός το έκανε, δίνοντας μεγάλη νίκη στη «βασίλισσα», η οποία πλησίασε στο -3 πλέον από τη Μπάρτσα.