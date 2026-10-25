Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα γίνουν τον Νοέμβριο συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε «νεκρό» σημείο από τις αρχές του έτους.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες εργασίας. Όλα αυτά, επομένως, θα μπορούν να συζητηθούν τον Νοέμβριο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TSN, ο Ζελένσκι είπε ότι διαπιστώνεται «πολύ αργή» πρόοδος σε ό,τι αφορά την παράδοση πυραύλων Patriot στη χώρα του.

We are ready for trilateral talks between technical groups, which must yield a concrete result. The Americans asked me, “What specifics do you want?” I said, “Look, can the war end in November during a meeting of the technical group?” Without the leaders, it cannot be fully ended. Okay, if that is not possible, then give us an energy ceasefire, the sea, grain, an all-for-all exchange, or a meeting of leaders. Of course, that is a result. A result is an opportunity. Energy, grain, people – these are concrete things, while a meeting at the level of leaders is an opportunity to have something concrete after our trilateral. This is what we are asking for and proposing. We are not demanding it, but proposing it to the American side. Then that would show seriousness. But if this is just a political trick and Putin is simply saying, “Yes, I’m ready,” because he does not want escalation with America before the elections, then we will see very quickly in November whether it was a trick or not. From an interview with Alla Mazur for TSN Week on 1+1, as part of the United News telethon. (4/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2026

Σημείωσε, όμως, ότι η ταχύτητα του δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX επανήλθε στα 420 χλμ. ανά ώρα από το πρωί του Σαββάτου και πλέον, μετά τα πρόσφατα προβλήματα, έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση του Κιέβου στις προειδοποιήσεις για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα.