Κατάπαυση του πυρός στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική πόλη Ολέσκι ανακοίνωσε η Μόσχα, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις θα αρχίσουν να εφαρμόζουν την κατάπαυση του πυρός στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Σκοπός της προσωρινής εκεχειρίας είναι να διευκολυνθεί η διεξαγωγή ανθρωπιστικής επιχείρησης στην πόλη, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τη μεσολάβηση των ΗΠΑ

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει ότι η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στο Ολέσκι επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται σε συνεννόηση για τον καθορισμό των ημερομηνιών εφαρμογής της συμφωνίας.

Η ανακοίνωση του Γκεράσιμοφ προσδιορίζει πλέον την ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, θα ξεκινήσει η παύση των επιχειρήσεων από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στόχος η πραγματοποίηση ανθρωπιστικής επιχείρησης

Η συμφωνία αφορά τη διευκόλυνση ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιοχή του Ολέσκι, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής η διάρκειά της ή οι επιμέρους όροι εφαρμογής της.

Δεν έχουν επίσης ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ανθρωπιστικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η κατάπαυση του πυρός αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν συνιστά ανακοίνωση γενικευμένης εκεχειρίας στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.