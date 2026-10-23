Η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας διαμάντια αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Για τους θαυμαστές του ζευγαριού, όμως, μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε στην πρώτη σειρά: ο Τιμοτέ Σαλαμέ άφησε το κινητό του και άρχισε να τη χειροκροτεί με ενθουσιασμό.

Ο 30χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Victoria’s Secret Fashion Show, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνιας, για να στηρίξει τη σύντροφό του στην πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα του οίκου. Και η αντίδρασή του απέκτησε γρήγορα το δικό της κοινό στα social media.

O Σαλαμέ εμφανίζεται σε ορισμένα στιγμιότυπα να κοιτάζει το κινητό του ενώ περνούν άλλα μοντέλα. Όταν εμφανίζεται η Κάιλι, η εικόνα αλλάζει: χειροκροτεί και την επευφημεί, παρακολουθώντας την πορεία της στην πασαρέλα.

Μια σελίδα θαυμαστών αναδημοσίευσε το απόσπασμα με τη λεζάντα: «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ όταν περπατούν τα άλλα μοντέλα και όταν περπατά η Κάιλι Τζένερ». Η σύγκριση ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένας καταιγισμός τρυφερών σχολίων.

Ένας περήφανος σύντροφος στην πρώτη σειρά

«Μου αρέσει ένας σύντροφος που στηρίζει», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι στάθηκαν στον τρόπο με τον οποίο ο ηθοποιός κοιτούσε την Κάιλι και στο ότι, τη δική της στιγμή, δεν παρακολουθούσε μέσα από την οθόνη του κινητού του.

Τα επιλεγμένα στιγμιότυπα δεν δείχνουν, βέβαια, πώς παρακολούθησε ολόκληρη την επίδειξη. Αποτυπώνουν όμως τον ενθουσιασμό του όταν η σύντροφός του βρέθηκε μπροστά του — και αυτό ήταν που ξεχώρισαν οι θαυμαστές τους.

Δίπλα στον Σαλαμέ καθόταν η Κρις Τζένερ, με το κινητό έτοιμο για να καταγράψει την εμφάνιση της κόρης της. Στην παρέα βρισκόταν και ο σύντροφός της, Κόρεϊ Γκαμπλ, ο οποίος επίσης χειροκρότησε την Κάιλι καθώς περνούσε.

Η οικογενειακή αυτή σκηνή έδωσε στη Victoria’s Secret την αφορμή να επαναφέρει μια από τις πιο γνωστές ατάκες της Κρις: «Τα πας υπέροχα, γλυκιά μου!», αυτή τη φορά στην «εκδοχή του 2026».

Διαμάντια στην πασαρέλα, χειροκρότημα από τον Τιμοτέ

Η εμφάνιση της 29χρονης ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες της βραδιάς. Το Fantasy Bra, δημιουργία σε συνεργασία με τον οίκο Jacob & Co., περιλάμβανε ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων και ακόμη 4.410 φυσικά διαμάντια.

Σύμφωνα με τη Vogue, χρειάστηκαν περισσότερο από 1.000 ώρες εργασίας από 15 τεχνίτες για την κατασκευή του. Η αξία του έφτασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο Fantasy Bra του οίκου. Η Κάιλι το συνδύασε με διάφανη μίνι φούστα, διάφανα τακούνια και λευκά φτερά.

Μετά την επίδειξη, η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram και χαρακτήρισε την εμπειρία «την καλύτερη μέρα».

Και ανάμεσα στα φλας, στα διαμάντια και στα βίντεο της πασαρέλας, έμεινε και μια πιο προσωπική εικόνα: ο άνθρωπός της στην πρώτη σειρά, να χαίρεται μαζί της τη στιγμή.