Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες παρακολούθησε από κοντά τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρουσία στο κοινό. Ο 27χρονος κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή που ο τραγουδιστής ερμήνευε το «Αθήνα μου» και ανέβασε το σχετικό βίντεο σε Instagram story.

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, περίπου δύο χρόνια μετά την προηγούμενη συναυλία του στο ιστορικό Royal Albert Hall. Η βραδιά ήταν sold out, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και το «Αθήνα μου», που παρουσιάστηκε με τρισδιάστατες εικόνες της Ακρόπολης στη σκηνή.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός στην οικογένειά του και ως «Τίνο», έχει μεγαλώσει στο Λονδίνο, ενώ έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη και έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Georgetown στις ΗΠΑ.

Η σχέση του με την ελληνική μουσική δεν είναι άσχετη με το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο πατέρας του, Παύλος Ντε Γκρες, έχει κατά καιρούς επιλέξει ελληνικά νυχτερινά κέντρα για τη διασκέδασή του και τον Φεβρουάριο του 2025 είχε γίνει θέμα συζήτησης το ζεϊμπέκικο που χόρεψε σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Αντώνης Ρέμος.

Το ζεϊμπέκικο του Παύλου Ντε Γκρες στον Αντώνη Ρέμο

Το βίντεο με τον Παύλο στην πίστα είχε προκαλέσει αρκετά σχόλια, ενώ ο ίδιος, μιλώντας αργότερα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε με χιούμορ στη συγκεκριμένη βραδιά.

«Κάτι μου ξέφυγε εκείνο το βράδυ. Ήταν ωραία στον Ρέμο και διασκέδασα πάρα πολύ», είχε πει, σχολιάζοντας το γεγονός ότι εκείνη τη βραδιά ήταν πιο αυθόρμητος από όσο θα ήθελε.

Το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο επανήλθε στη δημοσιότητα και μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει», όταν οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έβαλαν τους παίκτες αλλά και το κοινό να επιλέξουν ποιος είχε κάνει την καλύτερη πρόσφατη εμφάνιση στην πίστα.

Η σύγκριση αφορούσε τον Παύλο Ντε Γκρες και τον Βασίλη Μπισμπίκη, με το κοινό να ψηφίζει μέσω της εφαρμογής του ΣΚΑΪ.

Το αποτέλεσμα ήταν 74% υπέρ του Παύλου Ντε Γκρες και 26% υπέρ του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Χρήστος Κούτρας σχολίασε στον αέρα: «Συντριπτική η διαφορά! 74% – 26%», ενώ πρόσθεσε πως ήταν «νορμάλ το αποτέλεσμα, για εμάς. Φανταστικός ο Μπισμπίκης για άλλα πράγματα, ήταν καλύτερος στο ζεϊμπέκικο ο Παύλος».

Στο Royal Albert Hall, πάντως, ο Κωνσταντίνος Ντε Γκρες επέλεξε αυτή τη φορά τον ρόλο του θεατή. Από το κοινό παρακολούθησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και κράτησε στο Instagram τη στιγμή της ερμηνείας του «Αθήνα μου», σε μια βραδιά με έντονη ελληνική παρουσία στο Λονδίνο.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος ασχολείται παράλληλα με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Είναι ο μεγαλύτερος γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ και εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Παύλος, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες έχει αποφασίσει να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ως Έλληνας του εξωτερικού, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.