Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα μεγάλη δημοσκόπηση για το Mega, με τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη ΕΛΑΣ. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατοχυρώνει την τρίτη θέση, ενώ υποχωρούν σημαντικά τα ποσοστά της Μαρίας Καρυστιανού.

Πιο αναλυτικά, με βάση την εκτίμηση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 30%

ΕΛΑΣ: 15%

ΠΑΣΟΚ: 13%

Ελληνική Λύση: 6,2%

ΚΚΕ: 5,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,7%

Φωνή Λογικής: 5,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%

ΜέΡΑ 25: 3%

Νίκη: 1,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, τα κόμματα συγκεντρώνουν: