Μια οικογενειακή εκδρομή στους Δολομίτες της Ιταλίας κατέληξε σε τραγωδία, όταν μια 36χρονη Αμερικανίδα έχασε την ισορροπία της και έπεσε περίπου 300 μέτρα σε απότομη πλαγιά. Σύμφωνα με την Corriere del Trentino, η γυναίκα είχε απομακρυνθεί από το μονοπάτι για να φτάσει σε ένα σημείο με πανοραμική θέα και να τραβήξει φωτογραφία.

Η Μισέλ Αλεχάντρα Ρούμπιο Λέιβα, κάτοικος Φλόριντα, βρισκόταν με συγγενείς της στην περιοχή Φορτσέλα Πορντόι, πάνω από το Κανατσέι, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η πτώση σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.750 μέτρων, μπροστά στην αδελφή της.

Η επιχείρηση των διασωστών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ορεινής Διάσωσης του Τρεντίνο, η κλήση στο 112 έγινε περίπου στις 12 το μεσημέρι από ανθρώπους που είδαν τη γυναίκα να πέφτει.

Κινητοποιήθηκε ομάδα και ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου. Ένας διασώστης που βρισκόταν ήδη στην περιοχή έφτασε γρήγορα στο σημείο και έδωσε στο πλήρωμα τις ακριβείς συντεταγμένες.

Περίπου στις 12:30, το υγειονομικό προσωπικό αποβιβάστηκε στην πλαγιά. Ο γιατρός διαπίστωσε τον θάνατο της 36χρονης.

Με την πρώτη πτήση απομακρύνθηκαν οι συγγενείς της και μεταφέρθηκαν στο Κανατσέι. Ακολούθησε η ανάσυρση της σορού, έπειτα από την άδεια των αρμόδιων αρχών. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:30.

Η προσφορά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη

Η Ρούμπιο Λέιβα εργαζόταν στους τομείς της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής ανάπτυξης, με επαγγελματικούς δεσμούς στην περιοχή του Μαϊάμι. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Brigham Young και είχε συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις για νέους και κοινότητες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Η Corriere del Trentino αναφέρει μία από αυτές τις πρωτοβουλίες: μαζί με τη μητέρα της ετοίμαζε σακούλες με σάντουιτς, νερό και σνακ, τις οποίες διένεμαν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη στο Μαϊάμι, στηρίζοντας τοπική δράση αλληλεγγύης.