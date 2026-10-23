Κλειστό για 48 ώρες θα παραμείνει το Hotel Music Hall, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη για απόψε, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, πρεμιέρα της τραγουδίστριας Πάολα και του Δήμου Αναστασιάδη. Η απόφαση για τη σφράγιση του νυχτερινού κέντρου συνδέεται με διοικητική παράβαση που είχε σημειωθεί στο παρελθόν.

Η έναρξη των εμφανίσεων των δύο καλλιτεχνών μεταφέρεται για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 22:30, όπως γνωστοποίησε η επιχείρηση με επίσημη ανακοίνωσή της.

Η αναβολή αφορά τόσο την αποψινή πρεμιέρα όσο και την εμφάνιση του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου. Όσοι είχαν προχωρήσει σε κράτηση για μία από τις δύο βραδιές έχουν τη δυνατότητα να τη μεταφέρουν για την Κυριακή, έπειτα από επικοινωνία με το νυχτερινό κέντρο.

Η ανακοίνωση του Hotel Music Hall για την αναβολή

Στην ανακοίνωσή της, η επιχείρηση διευκρινίζει τον λόγο για τον οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες προγραμματισμένες εμφανίσεις της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αποψινή πρεμιέρα της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη αναβάλλεται λόγω διοικητικής παράβασης που συνέβη στο παρελθόν και επέφερε σφράγιση της εγκατάστασης για 48 ώρες.

Η έναρξη των εμφανίσεων θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (ώρα έναρξης 22:30). Στη συνέχεια, εμφανίσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο όπως έχει προγραμματιστεί.

Οι κρατήσεις που έχουν γίνει γι’ αυτό το διήμερο (23 & 24 Οκτωβρίου) μπορούν να μεταφερθούν για την Κυριακή, κατόπιν συνεννόησης με το τηλεφωνικό μας κέντρο (210 3411410, 210 3463003).

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Hotel Music Hall».

Τι ισχύει για τις εμφανίσεις και τις κρατήσεις

Μετά την έκτακτη πρεμιέρα της Κυριακής, το πρόγραμμα της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη θα συνεχιστεί κανονικά κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Για τη μεταφορά των κρατήσεων της 23ης και της 24ης Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Hotel Music Hall στα τηλέφωνα 210 3411410 και 210 3463003.