Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, εμμέσως, και στην υπόθεση της Pizza Fan από τα Βριλήσσια όπου βρέθηκε στα πλαίσια της περιοδείας του σε περιοχές της Αττικής.

Απαντώντας σε όσους εγκαλούν τη ΝΔ, λέγοντας ότι «κυνηγά για φοροδιαφυγή τους μικρούς», ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα «την υπόθεση που εξιχνιάστηκε μόλις χθες» υπογραμμίζοντας ότι αποκαλύφθηκε «25 εκατομμύρια κλεμμένο ΦΠΑ.

Αυτά είναι τα μεγάλα ψάρια. Εμάς λοιπόν δεν μας ενδιαφέρουν τα μικρά ψάρια, μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ψάρια και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε πια και τη δυνατότητα και τη βούληση να μπορούμε να επιβάλλουμε το νόμο και να μπορούμε να επιβάλλουμε τη νομιμότητα παντού».

«Δεν είμαι μάγος, θαύματα δεν κάνω αλλά έχω την ίδια όρεξη και μεγαλύτερη εμπειρία»

Κλείνοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να δουν «τι είναι αυτά τα οποία σας είχα πει το 2023 και πόσα από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί το 2023 τελικά υλοποιήσαμε. Και αυτό έχει σημασία.

Έχει σημασία διότι αυτά τα οποία θα σας πούμε στις επόμενες εκλογές ότι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτείτε και θα τα κάνουμε, το διαβατήριο αξιοπιστίας το έχουμε ήδη σφραγίσει. Διότι τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε για πρώτη φορά το 2019, εγώ προσωπικά και η παράταξή μας την τίμησε. Αυτά που σας είπαμε τα κάναμε».