Η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, παρά τη φθορά που συνοδεύει την πολυετή παραμονή της στην εξουσία. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί το προβάδισμα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον ως προς την τελική κατάταξη, μια δεύτερη θέση η οποία αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως το μέλλον της Κεντροαριστεράς.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ανατρέψει τα δεδομένα στον προοδευτικό χώρο, δημιουργώντας έναν νέο ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι δύο πλευρές διεκδικούν την πολιτική πρωτοκαθεδρία, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες, οι μετακινήσεις στελεχών και τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών προσθέτουν νέες παραμέτρους σε μια ήδη σύνθετη εξίσωση.

Ποιος έχει, όμως, τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει σε αυτή τη μάχη και τι θα σημαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα για την επόμενη ημέρα της Κεντροαριστεράς;

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Άρης Ραβανός, μιλώντας στο podcast The Number of the Beast, εξηγεί τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, τις αδυναμίες των δύο βασικών διεκδικητών της δεύτερης θέσης και τα πιθανά σενάρια συνεργασιών μετά τις εκλογές. Εκτιμά ότι αν η ΕΛΑΣ συγκεντρώσει ποσοστό μικρότερο από το 17,8% που είχε λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτύχει, ενώ επισημαίνει ότι η οργανωτική υπεροχή του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μια τρίτη θέση θα ανοίξει ζήτημα ηγεσίας για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμησή του ότι, υπό συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες και με το δίλημμα της κυβερνητικής σταθερότητας να τίθεται επιτακτικά, ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποσχιστεί και να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται στο δύσκολο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, στη μάχη για την κοινοβουλευτική του επιβίωση και στις διαφορετικές κατευθύνσεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς.

Τέλος, ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη Λούκα Κατσέλη και τον Νίκο Κοτζιά, εκτιμώντας ότι, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι σε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ενδεχόμενο που, όπως αποκαλύπτει, συζητείται ήδη σε περιορισμένους πολιτικούς κύκλους.

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