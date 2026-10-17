Τι κάνει έναν πολιτικό να αγγίζει τον κόσμο και έναν άλλον να μιλά χωρίς το μήνυμά του να φτάνει πουθενά; Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής, Μάνο Οικονομίδη, μετράει πρώτα το ποιος μιλάει και μετά το τι λέει. Εξίσου σημαντικό είναι να διαβάζει σωστά το περιβάλλον και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Το μεγαλύτερο λάθος, δε, ειδικά των νεότερων πολιτικών, είναι ότι συγχέουν την επικοινωνία με την αλλοίωση της πραγματικότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινωνεί πλέον με τη γλώσσα των αποτελεσμάτων και των αριθμών και έχει επενδύσει στην ψηφιακή του εικόνα. Η πιο έξυπνη κίνησή του, όπως σημειώνει ο καλεσμένος του Newsbeast στο podcast The Number of The Beast, ήταν να διασκεδάζει ο ίδιος με τις αδυναμίες του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από την άλλη, ήξερε να μιλά στις πλατείες. Ήδη από το 2012, κατά τον επικοινωνιολόγο, είχε καταλάβει ότι το φυσικό του ακροατήριο ήταν η παπανδρεϊκή βάση του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό αλλοίωσε τη χρήση της φωνής του, ώστε να θυμίζει τον Ανδρέα.

Με τον Μάνο Οικονομίδη αναλύουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Μαρία Καρυστιανού, τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τη Ρένα Δούρου, τον Δημήτρη Νατσιό, τον Γιάνη Βαρουφάκη και φυσικά τον Αντώνη Σαμαρά. Κλείνουμε με το πολιτικό πείραμα που δεν πέτυχε – τον Στέφανο Κασσελάκη, καθώς ο συνδυασμός πολιτικής και lifestyle απορρίφθηκε, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν είναι δεκτική σε τέτοια πειράματα: «Είμαστε συντηρητικοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζει κάποιος».

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