Με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Καζακστάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κέρδισε αρκετές θέσεις στο ranking της παγκόσμιας κατάταξης,

Ο Έλληνας τενίστας ο οποίος προκρίθηκε στα ημιτελικά του Almaty Open μετά και τη νίκη του με 2-0 σετ του Αυστραλού, Τζέιμς Ντάκγουορθ, βρίσκεται πλέον Νο.33 του κόσμου και ενώ ξεκίνησε το τουρνουά από το Νο39.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Γεωργιανό, Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο.34), με στόχο την πρόκριση στον τελικό του ATP 250 τουρνουά.

Αν φτάσει μέχρι τον τελικό και κατακτήσει το τρόπαιο, τότε, όχι μόνο θα μπει στην πρώτη 30άδα της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και το Νο.29.

Με την έως τώρα παρουσία του στο Almaty Open ο Τσιτσιπάς έχει εξασφαλίσει το ποσό των 106.225 ευρώ.