Μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στη Σαρωνίδα οδήγησε στη σύλληψη ενός 44χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2003 ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού το μεσημέρι της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία που είχε υποβάλει σε βάρος του η πρώην σύντροφός του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού, όπου κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι καταζητούνταν για υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί πριν από σχεδόν 23 χρόνια στην Ανάβυσσο.

Η ανθρωποκτονία του 2003 στην Ανάβυσσο

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το ένταλμα σύλληψης αφορούσε υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, η οποία είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2003.

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 44χρονος φέρεται να είχε συμμετάσχει μαζί με άλλα άτομα σε βίαιη επίθεση εναντίον ομοεθνή τους, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια.

Το θύμα είχε τραυματιστεί θανάσιμα από την επίθεση. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του άνδρα, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα μέχρι τον εντοπισμό του στη Σαρωνίδα.

Η καταγγελία της πρώην συντρόφου του που οδήγησε στη σύλληψη

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 44χρονου διαδραμάτισε η καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Με αφορμή την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό του και τον οδήγησαν στο τμήμα. Εκεί, κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου των στοιχείων του, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του παλαιού εντάλματος για την ανθρωποκτονία στην Ανάβυσσο.

Δεν διέθετε έγγραφα νόμιμης παραμονής

Παράλληλα, κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 44χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.