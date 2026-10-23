Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, όταν τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκαν σε 47χρονο, τον τραυμάτισαν και του άρπαξαν ένα σακίδιο που περιείχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ελαφρά και αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε την επίθεση και επιχείρησε να βοηθήσει το θύμα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 21, 25 και 27 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Η επίθεση στον 47χρονο για το πανό αθλητικού συλλόγου

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες, μαζί με ένα ακόμη άτομο, προσέγγισαν τον 47χρονο έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη.

Οι τέσσερις φέρονται να επιτέθηκαν στον άνδρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, και στη συνέχεια του αφαίρεσαν ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρισκόταν πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Το περιστατικό ερευνάται και με βάση τη νομοθεσία για την αθλητική βία, λόγω των χαρακτηριστικών της επίθεσης και του αντικειμένου που αφαιρέθηκε.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να βοηθήσει – Τον χτύπησαν για να αποφύγουν τη σύλληψη

Την επίθεση αντιλήφθηκε αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Αφού ενημέρωσε το Κέντρο Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, έσπευσε να βοηθήσει τον 47χρονο.

Ωστόσο, ένας από τους δράστες επιτέθηκε και στον αστυνομικό, χτυπώντας τον με τα χέρια και προκαλώντας του ελαφρά τραύματα, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να αποτρέψει τη σύλληψή τους. Αμέσως μετά, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή, επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Τρεις συλλήψεις μετά την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ρεθύμνου κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Αρχικά, εντόπισαν τον 25χρονο και τον 27χρονο, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 21χρονος, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων σε τρεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχε και τέταρτο άτομο.