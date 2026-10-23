Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και τις ερωτικές σχέσεις του.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει υπάρξει σε μακροχρόνια σχέση που διήρκεσε περίπου επτά με οκτώ χρόνια, ενώ παραδέχτηκε ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κομβική περίοδο της ζωής του. Παράλληλα, εξήγησε πως δεν έχει βιώσει μέχρι σήμερα μια σχέση διάρκειας είκοσι ετών, ώστε να γνωρίζει πώς θα διαχειριζόταν τα διλήμματα που μπορεί να προκύψουν έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας.

«Με ρωτάς σε μια πολύ κομβική φάση της ζωής μου τώρα. Κοίταξε, δεν έχω ευτυχήσει να έχω φτάσει σε τέτοιου είδους δίλημμα. Έχει τύχει να κάνω μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Μεγάλη μία έχω κάνει. Τύπου επτά, οχτώ χρόνια. Δεν με έχει αξιώσει ο Θεός μέχρι τώρα να είμαι σε μια σχέση είκοσι χρόνια για να σου πω πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια, με γονείς που ήταν για πολλά χρόνια μαζί. Μέχρι το τέλος ήταν πολύ αγαπημένοι και ευτυχισμένοι», σημείωσε ο ηθοποιος.

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