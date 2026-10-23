Ένοχος κρίθηκε ένας 48χρονος πατέρας από τη Βοστώνη, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά επανειλημμένα μια 17χρονη κατά τη διάρκεια πτήσης της JetBlue, ενώ ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους.

Ο Τζόναθαν Άλαν Λέφμαν καταδικάστηκε έπειτα από τριήμερη δίκη με ενόρκους για περιστατικό που σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2024, σε πτήση από το Πουέρτο Ρίκο με προορισμό τη Βοστώνη, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισαγγελία των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη, όπως αναφέρει η nypost.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Λέφμαν καθόταν δίπλα στον τότε 16χρονο γιο του, όταν επανειλημμένα πέρασε το χέρι του ανάμεσα στην πλάτη και το κάτω μέρος του καθίσματος μπροστά του, αγγίζοντας τους γλουτούς της έφηβης χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η νεαρή αντιλήφθηκε τι συνέβαινε βλέποντας την αντανάκλαση του άνδρα στην οθόνη που βρισκόταν στην πλάτη του καθίσματος μπροστά της. Κατάφερε, μάλιστα, να φωτογραφίσει τα δάχτυλά του που προεξείχαν ανάμεσα στην πλάτη και το κάτω μέρος του καθίσματός της, σύμφωνα με τις αρχές.

Boston father convicted of molesting girl through seat gap on JetBlue flight while going on vacation with his wife and children https://t.co/jikKFJXIEv — Daily Mail (@DailyMail) October 23, 2026

Η καταγγελία μετά την προσγείωση

Όπως αναφέρεται σε ένορκη κατάθεση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αίτησης για την άσκηση ποινικής δίωξης, ο Λέφμαν ταξίδευε με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους. Ο 16χρονος γιος του καθόταν στα αριστερά του την ώρα που σημειώνονταν οι πράξεις.

Μετά την αποβίβαση, ενήλικη γυναίκα από την οικογένεια της 17χρονης, η οποία ταξίδευε σε διαφορετική σειρά καθισμάτων, ήρθε αντιμέτωπη με τον Λέφμαν και ενημέρωσε έναν επόπτη της JetBlue για τη συμπεριφορά του, παρουσιάζοντας βίντεο με τα δάχτυλά του ως αποδεικτικό στοιχείο.

Ο 48χρονος, ο οποίος κατοικεί σε σπίτι αξίας 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιούτον, υποστήριξε ότι έκανε διατάσεις και ζήτησε συγγνώμη. Όταν οι ερευνητές τον ρώτησαν αν αναγνώριζε τα δάχτυλα που είχαν καταγραφεί στην εικόνα, απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα».

Ο Λέφμαν κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία σεξουαλικής επαφής με κακοποιητικό χαρακτήρα, εντός της ειδικής δικαιοδοσίας που ισχύει για τα αεροσκάφη. Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου 2027. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως δύο ετών, επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του για διάστημα από πέντε χρόνια έως ισόβια, καθώς και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια.

Father Convicted After Making ‘Repeated Sexual Contact’ with a Girl, 17, On Flight https://t.co/XqdbP5IYA3 — People (@people) October 23, 2026

Οι δηλώσεις των αμερικανικών αρχών

«Ο κατηγορούμενος κακοποίησε επανειλημμένα σεξουαλικά μια ανήλικη, η οποία απλώς προσπαθούσε να ταξιδέψει με ασφάλεια σε μια εμπορική πτήση», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Λία Μπ. Φόλεϊ.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να φοβάται ότι θα υποστεί σεξουαλική επίθεση, είτε βρίσκεται στον αέρα είτε στο έδαφος. Η σημερινή ετυμηγορία καθιστά τον κατηγορούμενο υπεύθυνο για την ανησυχητική συμπεριφορά του και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους επιβάτες θα αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ειδικός πράκτορας του FBI στη Βοστώνη, Τεντ Ε. Ντοκς, ανέφερε ότι η απόφαση αποδίδει δικαιοσύνη σε μια νεαρή κοπέλα που επέδειξε αξιοσημείωτο θάρρος μετά το περιστατικό. Τόνισε επίσης ότι κανείς δεν θα έπρεπε να υφίσταται τέτοιου είδους συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε έναν κλειστό δημόσιο χώρο όπου δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής.

Όπως σημείωσε, το FBI παραμένει προσηλωμένο στην προστασία των παιδιών και στη δίωξη όσων τα εκμεταλλεύονται ή τα κακοποιούν.