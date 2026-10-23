Μια προειδοποίηση της αστυνομίας, ένα όπλο που μπλόκαρε και η αποχώρησή του από ένα εστιατόριο λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί ο ένοπλος: ο Μπεϊτουλάχ Γκιουντούζ, γνωστός στον υπόκοσμο του Λονδίνου ως «Μπέιτο», επέζησε από τρία σχέδια δολοφονίας του. Τελικά, η υπόθεση που τον οδήγησε στα ισόβια ήταν μια επίθεση που οργάνωσε ο ίδιος.

Ο 40χρονος, υψηλόβαθμο μέλος της συμμορίας Hackney Turks, καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε ισόβια, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 20 χρόνια, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία του Ονούρ Γκιουζέλ. Η επίθεση συνδεόταν με απαίτηση για καταβολή 100.000 λιρών από την οικογένεια του θύματος.

Το πορτρέτο του, αποτυπώνει έναν κόσμο εκβιασμών και αιματηρών αντιποίνων, στον οποίο οι επιθέσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών έχουν αφήσει βαριά τραυματισμένους και ανθρώπους χωρίς καμία σχέση με τον υπόκοσμο.

A man jailed for life after shooting conspiracy in Hackney Beytullah Gunduz, 39 was convicted of attempted murder at the Old Bailey on 5 June he was today jailed for minimum of 20 years in prison. A 37 old was left with life-changing injuries gunduz gang member conspired to have the 37 year old man shot in row over £100k debt — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 25, 2026

Ο εκβιασμός που κατέληξε σε πυροβολισμό

Ο Γκιουντούζ είχε κατηγορήσει την οικογένεια Γκιουζέλ ότι χρηματοδοτούσε την αντίπαλη συμμορία Tottenham Turks και απαιτούσε χρήματα. Η άρνηση της οικογένειας ακολουθήθηκε από την επίθεση έξω από το εστιατόριο Umut 2000, στο Ντάλστον.

Στις 20 Ιουνίου 2025, ένα λευκό Kia Niro επιβράδυνε δίπλα στο θύμα και από το όχημα έπεσε ένας πυροβολισμός από κοντινή απόσταση. Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε και λίγο αργότερα πυρπολήθηκε σε γειτονικό δρόμο.

Ο Γκιουζέλ επέζησε, αλλά υπέστη τραύματα με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, οι ερευνητές συνέδεσαν τον Γκιουντούζ με την επίθεση αξιοποιώντας κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικά δεδομένα και εγκληματολογικά ευρήματα.

Ο φερόμενος ως ένοπλος, Ντογκάν Οβέρ, διέφυγε στην Κωνσταντινούπολη.

HACKNEY TURKS GANGSTER JAILED FOR LIFE High-ranking Hackney Turks member Beytullah Gunduz, 40, has been jailed for life with a minimum 20-year term after plotting a shooting as part of a £100,000 extortion racket. The victim was shot outside his family’s restaurant in Dalston after Gunduz accused the family of paying money to the rival Tottenham Turks. The gunman, Dogan Over, fled to Turkey after the shooting and remains at large. The case is linked to the long-running Hackney Turks vs Tottenham Turks feud, which police believe has been behind more than 20 murders over two decades. Gunduz himself has survived previous shootings linked to the feud. — Not Guilty TV (@Notguiltytv) September 25, 2026

Οι τρεις φορές που βρέθηκε στο στόχαστρο

Η διαδρομή του «Μπέιτο» συνδέεται με τη μακρόχρονη σύγκρουση των Hackney Turks, γνωστών και ως Bombacilar, με τους Tottenham Turks.

Το 2019 η αστυνομία εντόπισε σχέδιο δολοφονίας του και τον προειδοποίησε επισήμως ότι κινδύνευε η ζωή του. Η έρευνα επέτρεψε στις αρχές να αποκαλύψουν την προετοιμασία της επίθεσης πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Γκιουντούζ πυροβολήθηκε στον λαιμό στο πάρκο Κλίσολντ, στο Στόουκ Νιούινγκτον. Το όπλο του δράστη μπλόκαρε, εμποδίζοντας έναν δεύτερο πυροβολισμό.

Η τρίτη περίπτωση είχε τραγικές συνέπειες για ένα παιδί. Τον Μάιο του 2024, ο Γκιουντούζ καθόταν με γνωστούς του έξω από το εστιατόριο Evin, στο Ντάλστον. Έφυγε περίπου 17 λεπτά πριν φτάσει ένας ένοπλος με μοτοσικλέτα και ανοίξει πυρ προς το τραπέζι.

Μία σφαίρα πέρασε από το παράθυρο και χτύπησε στο κεφάλι ένα εννιάχρονο κορίτσι, που βρισκόταν στο εστιατόριο με την οικογένειά του. Το παιδί επέζησε με βαρύτατο τραυματισμό, ενώ τραυματίστηκαν και τρεις άνδρες.

R v Gunduz Sentencing Remarks Gunduz sentenced for conspiracy to murder. Offence related to conflict between the "Hackney Turks" and the "Tottenham Turks". Sentenced to life imprisonment with minimum term of 20 years. https://t.co/2wXq50aZmf https://t.co/T8I3SxRut5 — Tony Dowson (@TonyDowson5) September 26, 2026

Από μαθητής στο Χάκνεϊ, υψηλόβαθμο μέλος συμμορίας

Γεννημένος στην Τουρκία το 1986, ο Γκιουντούζ μετακόμισε στη Βρετανία σε ηλικία δέκα ετών και φοίτησε σε σχολείο του Χάκνεϊ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σταδιακά εντάχθηκε στον κόσμο των συμμοριών και απέκτησε ισχυρή θέση στους Hackney Turks.

Ο ίδιος αρνήθηκε στη δίκη ότι ανήκε σε εγκληματική οργάνωση. Υποστήριξε ότι αγόραζε και πουλούσε αυτοκίνητα, λάμβανε επιδόματα και κέρδιζε χρήματα από ποδοσφαιρικά στοιχήματα.

Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ανάμειξη στη δολοφονία του Ζαφέρ Ερέν, στελέχους της αντίπαλης συμμορίας, το 2013. Για εκείνη την υπόθεση αθωώθηκε από τους ενόρκους το 2014.

Στην υπόθεση του Γκιουζέλ, όμως, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο. Η καταδίκη του τον απομάκρυνε από τους δρόμους όπου, για χρόνια, βρισκόταν ταυτόχρονα στο επίκεντρο της βίας και στο στόχαστρο των αντιπάλων του.