Στην αθέατη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον λαμπερό κόσμο με τις επιτυχίες και την διεθνή καταξίωση εμβαθύνει η μουσικοθεατρική παράσταση «Εγω ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης» που έκανε πρεμιέρα στο Christmas Theater και θα παρουσιαστεί στην Αθήνα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2026, σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα παρουσιάζοντας την προσωπικότητα και τη φυσιογνωμία του Γρηγόρη Μπιθικώτση.



Στόχος της παράστασης αυτής είναι να αποκαλύψει και να παρουσιάσει ταυτόχρονα ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή που σημάδεψε την Ελλάδα, το παιδί από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, γνώρισε τον πόλεμο, τη Μακρόνησο, τον έρωτα, τις μεγάλες συνεργασίες και τελικά έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.



Μην ξεχνάμε πως και ο μεγάλος μας χρονογράφος Δημήτρης Ψαθάς αναφερόμενος στον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο θρυλικό χρονογράφημα του στα «Νέα» με την τεράστια απήχηση, τον αποκαλούσε «Σερ του ελληνικού τραγουδιού». Ένας τίτλος που συνόδευσε τον ερμηνευτή – θρύλο σε όλη την υπόλοιπη καριέρα του.

Ο αείμνηστος Δημήτρης Ψαθάς θαύμαζε την δωρική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον θεωρούσε ως τον κορυφαίο ερμηνευτή της γενιάς του που έδωσε φωνή στους ποιητές της ρωμιοσύνης.

Ο αφηγητής της παράστασης Χρήστος Φερεντίνος η Λένα Ψαθά και ο συγγραφέας και σκηνοθέτης του έργου Δημήτρης Μαλισσόβας

Γιάννης Κότσιρας, Λένα Ψαθά Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Γιάννης Κότσιρας και Μπάμπης Στόκας ερμηνεύουν στη σκηνή τα τραγούδια του Σερ Γρηγόρη Μπιθικώτση

Ο Φίλιππος Σοφιανός ως Τσιτσάνης και ο Τάσος Χαλκιάς ως Βαμβακάρης σε μια σκηνή του έργου “Εγω ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικώτσης”

Όλοι οι συντελεστές της μουσικοθεατρικής παράστασης. Απο αριστερά ο παραγωγός του Christmas Theater Παναγιώτης Βλωτιδέλλης, ο τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικώτσης ο χορογράφος Θοδωρής Πανάς ο θεατρικός παραγωγός Γιώργος Ισαάκ και ο συγγραφέας-σκηνοθέτης της παράστασης Δημήτρης Μαλισσόβας



Η παράσταση ακολουθεί τον νεαρό υδραυλικό που ονειρεύτηκε μια καλύτερη ζωή. Τον τραγουδιστή που έδωσε φωνή στην ποίηση. Τον σύζυγο, τον πατέρα, τον φίλο. Τον άνθρωπο που έζησε τις μεγάλες χαρές και τις μεγάλες δοκιμασίες μιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, η παράσταση φωτίζει όχι μόνο τη διαδρομή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, αλλά και την πορεία της ίδιας της Ελλάδας.

Στην μουσικοθεατρική αυτή παράσταση ένας δημοσιογράφος της εποχής μας αναλαμβάνει να ερευνήσει τη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ξεκινώντας από το παρόν, ταξιδεύει σε μια Ελλάδα που αλλάζει: από τις αυλές του Περιστερίου και τα χρόνια της Κατοχής, στη Μακρόνησο, στα λαϊκά πάλκα, στις μεγάλες συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής.



Μέσα από μαρτυρίες, τραγούδια, πρόσωπα και γεγονότα μιας ολόκληρης εποχής, συνθέτει το παζλ μιας ζωής που ταυτίστηκε με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Κι ενώ όλοι μιλούν για εκείνον, ο ίδιος βρίσκεται διαρκώς παρών στη σκηνή ως βουβός παρατηρητής. Βλέπει τη ζωή του να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του.



Παρακολουθεί τα παιδικά του χρόνια, τους αγώνες, τις επιτυχίες, τις απώλειες και τις μεγάλες στιγμές που τον έκαναν θρύλο. Ένας άνθρωπος συναντά τον μύθο του.



Πρόκειται ουσιαστικά για μια παράσταση όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν και η μνήμη μετατρέπεται σε ζωντανή εμπειρία. Γιατί ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν ανήκει μόνο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ανήκει σε όλους εκείνους που κάποτε τραγούδησαν έναν στίχο του.

Την σκηνοθεσία και τα κείμενα είναι του Δημήτρη Μαλισσόβα, ενώ τις αξέχαστες ερμηνείες του Γρηγόρη Μπιθικώτση ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας,ο Μπάμπης Στόκας και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους ηθοποιούς Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά, Μίλλη Καραλή, Ελένη Γερασιμίδου, στο ρόλο της μητέρας του, ενώ στον ρόλο του δημοσιογράφου βρίσκεται ο Χρήστος Φερεντίνος.