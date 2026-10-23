Στιγμές έντονης αγωνίας στον αέρα έζησε η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη γαλλική πρωτεύουσα δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Το ζευγάρι, που ταξίδευε για να παρευρεθεί στα εγκαίνια της έκθεσης της Ελίνας Μπόμπα στο Μουσείο του Λούβρου, είδε την πτήση του να εκτρέπεται προς το Βέλγιο.

Περιγράφοντας την κατάσταση από το τρένο όπου επιβιβάστηκαν στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα ανέφερε: «Αυτές είναι οι φάτσες της ταλαιπωρίας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 η ώρα το πρωί για το Παρίσι. Έχουμε ζήσει μια πτήση εφιαλτική. Νομίζαμε ότι είναι η τελευταία μας. Δεν καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Παρίσι. Ήρθαμε στις Βρυξέλλες και τώρα είμαστε στο τρένο για να πάμε στο Παρίσι».

Παρά την αναστάτωση, η ίδια αποτύπωσε την ανακούφισή της για την έκβαση του ταξιδιού: «Αρχικά είμαστε ζωντανοί και αυτό μου φτάνει. Επίσης είμαι η πιο περήφανη αδελφή του κόσμου! Τέλος, ελπίζω να φτάσουμε σώοι και αβλαβείς και να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη μέρα».

Ο σκοπός του ταξιδιού και η παρουσία στο Λούβρο

Παρά τα εμπόδια στη διαδρομή, ο στόχος της μετακίνησής τους παρέμεινε η υποστήριξη της μικρότερης αδελφής της, η οποία εκθέτει εικαστικό της έργο στο περίφημο μουσείο.

Εξηγώντας τη σημασία της ημέρας, η Χριστίνα Μπόμπα σημείωσε: «Δύσκολος καιρός για να πας στο Παρίσι, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα νέα που κυκλοφορούν, έχω ένα χαρούμενο νέο εγώ. Η μικρή μου αδερφή θα βάλει ένα έργο τέχνης της στο Λούβρο και θέλω να προλάβω να φτάσω στο Παρίσι για να πάω σήμερα στο πάρτι που έχουν το privé, για να δω το έργο της κρεμασμένο στους τοίχους του Λούβρου. Είμαι τόσο περήφανη».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το ζευγάρι κατάφερε τελικά να φτάσει στον τελικό του προορισμό στην ώρα του.