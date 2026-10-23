Με πλισέ μίνι φούστα, γκρι φούτερ με κουκούλα και δύο ιδιαίτερες πινελιές στην εμφάνισή της, η Αμάντα Μπάινς φωτογραφήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Η 40χρονη επέλεξε χρυσά διακοσμητικά καλύμματα στα κάτω δόντια, τα γνωστά grills, και πολλαπλά piercings στη μύτη.

Η νέα εμφάνισή της έρχεται μετά τις δημόσιες αναφορές της στην προσπάθειά της να χάσει βάρος. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μπάινς είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι είχε χάσει περίπου 13 κιλά με τη βοήθεια του Ozempic, θέτοντας τότε ως συνολικό στόχο την απώλεια περίπου 23 κιλών. Το δημοσίευμα δεν αναφέρει νεότερη δήλωσή της για την πορεία αυτής της προσπάθειας.

Amanda Bynes steps out after a visit to Crazy Cuts Hair Salon in Los Angeles. 📸: BACKGRID https://t.co/6FoFbl46Rf — Page Six (@PageSix) October 22, 2026

Από το «Easy A» στη μουσική

Η Μπάινς έχει απομακρυνθεί από την υποκριτική εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η τελευταία μεγάλη κινηματογραφική εμφάνισή της ήταν στην κωμωδία «Easy A», δίπλα στην Έμα Στόουν και τον Πεν Μπάντζλι.

Παρά την εμπορική επιτυχία της ταινίας, ανακοίνωσε εκείνη την περίοδο ότι αποσύρεται από την υποκριτική, επιδιώκοντας να ασχοληθεί με τη μόδα. Τα χρόνια που ακολούθησαν αντιμετώπισε δυσκολίες με την ψυχική της υγεία και τη χρήση ουσιών, για τις οποίες έχει μιλήσει δημόσια.

Πλέον, δοκιμάζει διαφορετικούς δημιουργικούς δρόμους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπέγραψε συμφωνία με την πλατφόρμα διανομής Create Music Group και κυκλοφόρησε το ποπ τραγούδι «Girlfriend».

Τον Απρίλιο, ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι το κομμάτι είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming, ευχαριστώντας τους για τη θετική ανταπόκριση.

Οι τσάντες των 218 δολαρίων και η προσωπική της ζωή

Η ενασχόλησή της με τη μόδα συνεχίζεται με τη σειρά τσαντών New York Speed. Οι τσάντες πωλούνται προς 218 δολάρια η μία, τιμή που, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένους θαυμαστές της.

Στην προσωπική της ζωή, η Μπάινς διατηρεί σχέση με τον διοργανωτή εκδηλώσεων Ζάκαρι Καν από τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το ίδιο μέσο. Είχε προηγηθεί ο οριστικός χωρισμός της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Πολ Μάικλ, τον Ιούλιο του 2022.