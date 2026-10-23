Ανησυχία επικράτησε στο «στρατόπεδο» της Μπάγερν Μονάχου με τον Βενσάν Κομπανί. Σύμφωνα με το Γερμανικό Skysports ο Βέλγος τεχνικός των Βαυαρών κατέρρευσε στην προπόνηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο Κομπανί το προηγούμενο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί από ιογενή λοίμωξη και ο οργανισμός του είχε αποδυναμωθεί.

❕ Vincent Kompany was taken to a Munich hospital by ambulance today. A helicopter had landed at the training ground on Säbener Straße earlier. More info shortly [@BILD] https://t.co/FP6lPP3PIc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 23, 2026

Μάλιστα, του είχε προκαλέσει πόνους στα ισχία και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον αγώνα με την Λειψία ξάπλωσε σε ένα καναπεδάκι στο γραφείο του.

Vincent Kompany collapsed after today’s training session. The coach was immediately taken to a hospital by ambulance. A rescue helicopter had landed at the training ground earlier [@SkySportDE] https://t.co/TS6ePYkV0c — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 23, 2026

«Η κατάσταση του Κομπανί είναι σταθερή», αναφέρει το Γερμανικό Skysports, με άπαντες να περιμένουν περαιτέρω ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.