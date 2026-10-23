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Ανησυχία επικράτησε στο «στρατόπεδο» της Μπάγερν Μονάχου με τον Βενσάν Κομπανί. Σύμφωνα με το Γερμανικό Skysports ο Βέλγος τεχνικός των Βαυαρών κατέρρευσε στην προπόνηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο Κομπανί το προηγούμενο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί από ιογενή λοίμωξη και ο οργανισμός του είχε αποδυναμωθεί.

Μάλιστα, του είχε προκαλέσει πόνους στα ισχία και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον αγώνα με την Λειψία ξάπλωσε σε ένα καναπεδάκι στο γραφείο του.

«Η κατάσταση του Κομπανί είναι σταθερή», αναφέρει το Γερμανικό Skysports, με άπαντες να περιμένουν περαιτέρω ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.