Τη βαθιά της θλίψη και την απερίφραστη καταδίκη της εξέφρασε η βασίλισσα Ράνια για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, αφήνοντας πίσω της επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η βασίλισσα της Ιορδανίας, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), χαρακτήρισε ειδεχθές το χτύπημα στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, υπογραμμίζοντας την ενότητα ολόκληρου του λαού της χώρας απέναντι στην τραγωδία.

«Το σημερινό ειδεχθές έγκλημα κατά των πιστών στο Καράκ μας συνέτριψε όλους. Αυτή η βαθιά πληγή βαραίνει όλους τους Ιορδανούς και η απώλεια δεν βιώνεται μόνο από το χωριό Χαμούντ, αλλά από κάθε μέλος της ευρύτερης ιορδανικής οικογένειας», ανέφερε η βασίλισσα Ράνια.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των θυμάτων και την τοπική κοινωνία, συμπληρώνοντας: «Οι καρδιές μας είναι με τους ανθρώπους μας στο Αλ Καράκ. Είθε οι μάρτυρες να αναπαυθούν εν ειρήνη, εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ο Θεός να προστατεύει την Ιορδανία και τον λαό της».

Το χρονικό της τραγωδίας και οι δηλώσεις του Πατριάρχη

Η δολοφονική ενέργεια εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένων πιστών που παρακολουθούσαν νεκρώσιμη ακολουθία στον ελληνορθόδοξο ναό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών ασφαλείας της χώρας, ο απολογισμός ανέρχεται σε επτά νεκρούς και 34 τραυματίες, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας να επιβεβαιώνει ότι 27 άτομα παραμένουν νοσηλευόμενα.

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ καταδίκασε την τρομοκρατική ενέργεια, ξεκαθαρίζοντας ότι η χριστιανική κοινότητα παραμένει σταθερή στις ρίζες της: «Εάν το μήνυμα αυτής της επίθεσης έχει ως στόχο να μας ξεριζώσει από την Αγία Γη μας και να μας εκδιώξει από αυτήν, το μόνο που θα καταφέρει είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσήλωσή μας σε αυτήν και να βαθύνει τις ρίζες μας. Δεν θα μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας».

Οι ιορδανικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή της νότιας Ιορδανίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.