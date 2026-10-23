Μετατέθηκε για το βράδυ της Δευτέρας (26/10, 21:30), αντί για το βράδυ της Κυριακής (25/10, 20:45), που ήταν η αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί, το Παρί Σεν Ζερμέν–Λιόν μετά από εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης και με δεδομένη την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι.

Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του Γαλλικού πρωταθλήματος με 14 βαθμούς όσους και η Μονακό.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει:

«Η LFP αναγνωρίζει την εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, με την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Λιόν, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 20:45, και αποφασίζει, σε συμφωνία με τη Ligue 1, τη μετάθεση του αγώνα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 21:30».