Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου βρέθηκε ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για υποθέσεις απάτης σε βάρος γυναικών, σε Βόλο, Κατερίνη και Κόρινθο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα ενός άγνωστου άνδρα, ο οποίος τον έπεισε να του παραδώσει την τραπεζική του κάρτα και το PIN, υποσχόμενος ότι θα του δώσει 400 ευρώ. Ο άνθρωπος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την απάτη δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει 67% αναπηρία, βρισκόταν στον Βόλο, ενώ κατάγεται από τη Λαμία. Ο πατέρας του τού είχε εμπιστευτεί την τραπεζική κάρτα του, η οποία δεν είχε χρήματα, προκειμένου να μάθει να ελέγχει μόνος του αν είχε καταβληθεί το προνοιακό επίδομα που λάμβανε.

Καθώς περπατούσε στον δρόμο με κατεύθυνση προς την τράπεζα, ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε και του πρότεινε να του δώσει 400 ευρώ, με αντάλλαγμα την κάρτα και το PIN. Ο 26χρονος τότε πείστηκε και του τα παρέδωσε, χωρίς, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, να γνωρίζει τι θα ακολουθούσε.

Ο άγνωστος φέρεται να χρησιμοποιούσε στη συνέχεια τραπεζικούς λογαριασμούς για να εισπράττει χρήματα από γυναίκες που προσέγγιζε τηλεφωνικά. Παρουσιαζόταν ως άτομο που μπορούσε να τις διευκολύνει σε λογιστικές υποθέσεις και τις έπειθε να καταθέσουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε λογαριασμό που τους υποδείκνυε, ο οποίος όμως φέρεται να ανήκε στον 26χρονο.

Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να εξαπατήθηκαν τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ δύο γυναίκες από τον Βόλο προχώρησαν σε μηνύσεις. Σε μία από τις περιπτώσεις, το ποσό που χάθηκε ανέρχεται περίπου στα 2.500 ευρώ. Ο 26χρονος βρέθηκε έτσι κατηγορούμενος σε υποθέσεις που εκδικάζονται σε διαφορετικές πόλεις, ενώ ο άνθρωπος που φέρεται να οργάνωσε την απάτη παραμένει άγνωστος στις Αρχές.

Σε πρώτο βαθμό, ο νεαρός είχε καταδικαστεί ερήμην σε φυλάκιση 12 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, δεν είχε αντιληφθεί την κλήση που είχε παραλάβει και δεν γνώριζε ότι η υπόθεση θα εκδικαζόταν χωρίς την παρουσία του.

Η υπόθεση έφτασε έτσι στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου την Τετάρτη, όπου ο 26χρονος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Γιώργο Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο της υπεράσπισης βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν εκείνος που οργάνωσε τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά ότι παρασύρθηκε από έναν άγνωστο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του και χρησιμοποίησε την τραπεζική του κάρτα. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε για τις 5 Μαρτίου 2027.