Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω του Σταύρου Ντίνου αιτήθηκε στο Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ την άμεση απομάκρυνση όλων των μελών της ΚΕΔ και της ΕΟΚ μετά το σκάνδαλο στο μπάσκετ με τα στημένα παιχνίδια.

«Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΚΕΔ και της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και δύο μέλη της ΚΕΔ είναι με χειροπέδες, ενώ άλλα δύο ακούγεται πως είναι μάρτυρες υπεράσπισης των κρατουμένων.

Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους υπόλοιπους να ορίσουν διαιτητές γι’ αυτή την αγωνιστική; Το ότι μπορεί να είναι “νόμιμο” δεν σημαίνει πως είναι και ηθικό. Πρέπει να παραιτηθούν άπαντες άμεσα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ντίνος.

Μάλιστα, οι άνθρωποι των «πράσινων» δεν θέλησαν να μπουν σε διαδικασία συμμετοχής σε κοινή ανακοίνωση από πλευράς όλων των ομάδων.

Ο Σταύρος Ντίνος αποχώρησε από τη συνάντηση όταν πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του Προμηθέα, Χρήστος Μήλας.