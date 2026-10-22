Στη σκηνή του Royal Albert Hall στο Λονδίνο επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναρτήσεις του στο Instagram από το Παρίσι, την ώρα που στη Γαλλία βρίσκονταν σε εξέλιξη μαζικές κινητοποιήσεις και σοβαρά επεισόδια.

Τα stories του τραγουδιστή έγιναν αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους για την παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης.

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε ξανά στο εμβληματικό θέατρο του Λονδίνου, περίπου δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία εκεί.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνέχισε έτσι τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από το κοινό που βρέθηκε στο Royal Albert Hall.

Σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό χρώμα, ο τραγουδιστής ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του, ανάμεσά τους και το πρόσφατο τραγούδι του «Ρεύμα», προσφέροντας στο κοινό μια ακόμη μουσική παράσταση στη διεθνή σκηνή.

Η πρώτη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, με τη συνοδεία 50μελούς συμφωνικής ορχήστρας. Η συναυλία ήταν sold out και ηχογραφήθηκε, ενώ κυκλοφορεί από την Panik τόσο στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες όσο και σε συλλεκτικό βινύλιο.