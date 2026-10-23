Στοιχεία που βάζουν στο «κάδρο» της υπόθεσης των στημένων αγώνων μπάσκετ νέα πρόσωπα και αναδεικνύουν πρακτικές των ήδη κατηγορούμενων εμπεριέχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ένας προπονητής, ο οποίος έχει καταγγείλει και δημοσίως τον Βαγγέλη Λιόλιο για πρακτικές στο ελληνικό μπάσκετ τον περασμένο Ιούλιο, κατέθεσε στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο μάρτυρας έχει αναφερθεί στο «πάθος και την αγάπη» για την ομάδα καλαθοσφαίρισης, Προμηθέας Πατρών, που είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, σημειώνοντας πως «είχε θεωρητικά μεταβιβάσει τις μετοχές της ομάδας για να μπορεί να αναλάβει την προεδρία της Ε.Ο.Κ.».

Όπως φέρεται να καταθέτει ο κατηγορούμενος «είχε σχολιάσει ότι εμπιστευόταν συγκεκριμένους διαιτητές που μπορούσαν να φέρουν εις πέρας σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια, ήτοι να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις σε παιχνίδια-ντέρμπι, που το αποτέλεσμά τους έχει σημασία για την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων».

Μάλιστα, φέρεται να κατονομάζει στην κατάθεσή του τέσσερις διαιτητές, οι δύο εκ των οποίων είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Από την πλευρά της, σε κατάθεσή της, πρώην διαιτητής, η οποία έχει καταγγείλει ότι είχε στοχοποιηθεί για τα σφυρίγματά της από αγνώστους στο διαδίκτυο, εμφανίζεται να περιγράφει ενώπιον του εισαγγελέα πως της ζητήθηκε από κατηγορούμενο να αποσύρει τη μήνυση κατ’ αγνώστων, που είχε καταθέσει.

«Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση που κατέθεσα. Μου είπε πως για το δικό μου το καλό και όλων τους, αυτά τα πράγματα καλό είναι να μη συμβαίνουν στο χώρο και ότι ο ίδιος σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν του έκαναν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν κινήθηκε νομικά και δικαιώθηκε για αυτήν την επιλογή του. Μου τόνισε ότι διαπραγμάτευση δεν θα γίνει, μου είπε ότι το μπάχαλο θα σταματήσει και όποιος ασχολείται με αυτές τις βλακείες θα βρει μπελάδες και ο μπελάς αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο, διαιτητές που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν». Σύμφωνα με την καταγγελία, η μάρτυρας δεν απέσυρε τη μήνυση, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε διαιτητής, ενώ για όλο το επόμενο εξάμηνο έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών. Η μάρτυρας φέρεται να εκτίμησε ότι ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισαν της έδωσε να καταλάβει ότι από την ημέρα που αρνήθηκε να αποσύρει τη μήνυση έχει μία εχθρική αντιμετώπιση από την ΕΟΚ, αφού είναι συνεχώς αποκλεισμένη, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και όταν ορίζεται σε αγώνες, αυτό αφορά τις τελευταίες κατηγορίες.

Ένας πρώην διαιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της έρευνας σε μαρτυρία ενός Ουκρανού συναδέλφου του, σύμφωνα με την οποία επιχειρήθηκε με ελληνική παρέμβαση να στηθεί ο τελικός του Eurocup το 2021.

Ο Έλληνας διαιτητής συμμετείχε μαζί με τον Ουκρανό στη διαιτητική τριάδα και φέρεται να αναφέρει στην κατάθεσή του ότι ο συνάδελφός του αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί από κατηγορούμενο πρόταση ύψους 10.000 ευρώ, με σκοπό «να επηρεάσει τη διαιτησία υπέρ της UNICs Kazan».

Μάλιστα, ο Ουκρανός που αρνήθηκε την πρόταση, κατήγγειλε το περιστατικό στα διεθνή μπασκετικά όργανα.

Πρώην διεθνής διαιτητής μιλά επίσης για τα παρατσούκλια που φέρονται να συνόδευαν τους κατηγορούμενους στις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα οποία ήταν δανεισμένα από τη φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν για τη χειραγώγηση των αγώνων.

Όπως τόνισε στην κατάθεσή του ο μάρτυρας, κατηγορούμενος πρώην διεθνής διαιτητής που από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι εθνικός καθηγητής διαιτησίας, κατ’ επιλογή του κυρίου Λιόλιου, έχει τη φήμη ως «ο γραμμάριος». Και αυτό, «εξαιτίας μηνυμάτων που είχε στείλει σε πρώην μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου, λέγοντάς του “Βάλε μου 500 – 1.000, άντε 1500 γραμμάρια”».