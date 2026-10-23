Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής σε δίκτυο καταστημάτων της Pizza Fan προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνολικά συνελήφθησαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου ολοκληρώνονταν παραγγελίες σε καταστήματα του δικτύου χωρίς να εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις λιανικής. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο από το 2016 έως το 2026.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το ειδικό λογισμικό και η λειτουργία «κέρασμα»

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, με αφορμή καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν παρέμβει στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων, με στόχο την απόκρυψη μέρους των εσόδων των καταστημάτων και τη μη απόδοση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και προωθούνταν στα καταστήματα για την εκτέλεσή τους. Κατά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να εκδώσουν απόδειξη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα ή να ακυρώσουν την παραγγελία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, για παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου εμφανιζόταν μια πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Μέσω αυτής, η παραγγελία μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να εκδοθεί το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Παρά τη μη έκδοση απόδειξης, οι παραγγελίες παρέμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να μπορούσαν να παρακολουθούν τον πραγματικό τζίρο των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη μέρους του κύκλου εργασιών και τη μη καταβολή των αντίστοιχων φόρων στο ελληνικό Δημόσιο.

Πώς φέρεται να διακινούνταν τα παράνομα έσοδα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα χρήματα που φέρεται να προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα συγκεντρώνονταν σε μετρητά και μεταφέρονταν με τη λήψη μέτρων ασφαλείας.

Η παράδοση των χρημάτων φέρεται να γινόταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Στις ίδιες συναντήσεις παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με τη δραστηριότητα που ερευνάται.

Παράλληλα, από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος κατείχε ποσοστό 0,01% στην ελληνική εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό. Σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματικοί ιδιοκτήτες της εταιρείας του εξωτερικού φέρονται να ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων, καθώς και τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την τοποθέτηση και διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που φέρεται να προέρχονταν από την ελληνική εταιρεία.

Οι ρόλοι των βασικών κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι Αρχές έχουν προσδιορίσει τους ρόλους βασικών προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία του μηχανισμού:

68χρονος: Φέρεται να ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, καθώς ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise και είχε την ευθύνη της διοίκησης και της οργανωτικής δομής της.

Φέρεται να ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, καθώς ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise και είχε την ευθύνη της διοίκησης και της οργανωτικής δομής της. 51χρονος: Φερόμενος ως υπαρχηγός, ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας του εξωτερικού και, σύμφωνα με την έρευνα, είχε κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση.

Φερόμενος ως υπαρχηγός, ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας του εξωτερικού και, σύμφωνα με την έρευνα, είχε κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση. 57χρονος: Ως διευθυντής λειτουργίας, φέρεται να συντόνιζε την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των καταστημάτων, να μετέφερε οδηγίες και να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών, ενώ φέρεται να ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους.

Ως διευθυντής λειτουργίας, φέρεται να συντόνιζε την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των καταστημάτων, να μετέφερε οδηγίες και να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών, ενώ φέρεται να ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους. 51χρονος: Διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, φέρεται να είχε την ευθύνη των τεχνικών λειτουργιών του μηχανισμού.

Διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, φέρεται να είχε την ευθύνη των τεχνικών λειτουργιών του μηχανισμού. 37χρονος: Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, φέρεται να είχε αναλάβει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνηση των παράνομων εσόδων.

Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, φέρεται να είχε αναλάβει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνηση των παράνομων εσόδων. 47χρονος: Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, τη διαχείριση και την εφαρμογή του μηχανισμού. 40χρονος: Διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, φέρεται να συμμετείχε στη λειτουργία του μηχανισμού.

Διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, φέρεται να συμμετείχε στη λειτουργία του μηχανισμού. 43χρονος: Διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της χώρας, φέρεται να γνώριζε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του.

Διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της χώρας, φέρεται να γνώριζε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του. 44χρονος: Ως επιθεωρητής καταστημάτων, φέρεται να επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, να μετέφερε οδηγίες και να συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Πάνω από 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά και πολυτελή αντικείμενα

Κατά τις έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά.

52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Έναν φορολογικό μηχανισμό.

Έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες.

92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.

Πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, USB sticks, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.

Τα χρήματα πρόκειται να αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την έως τώρα εκτίμηση των Αρχών, η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, για την περίοδο 2016-2026, ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας κινήθηκαν επίσης οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, έπειτα από σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Επιπλέον, συντάχθηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.