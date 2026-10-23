Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 54χρονη γυναίκα, στην κατοικία της οποίας και σε υπαίθριους χώρους που διαχειρίζεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν συνολικά 212 ζώα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαβιούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, με νέα εισαγγελική παραγγελία διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιον ανήκουν τα ζώα και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Η νέα έρευνα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία επικεντρώθηκε στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Στο μικροσκόπιο τα μικροτσίπ των 212 ζώων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των στοιχείων ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων, όπου υπάρχουν καταχωρίσεις.

Μέσω των μικροτσίπ θα επιχειρηθεί η ταυτοποίηση των καταχωρισμένων ιδιοκτητών στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, ώστε να αποσαφηνιστεί σε ποιον ανήκει κάθε ζώο.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς το γεγονός ότι τα ζώα βρίσκονταν σε χώρους που διαχειριζόταν η 54χρονη δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι ήταν και ιδιοκτήτρια όλων.

127 σκύλοι, 73 γάτες και 12 κατσίκες σε ακάθαρτους χώρους

Είχε προηγηθεί επιτόπια αυτοψία μικτού κλιμακίου, στο οποίο συμμετείχαν αστυνομικοί και στελέχη των αρμόδιων Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοικία της 54χρονης όσο και σε δέκα υπαίθριους χώρους που διαχειρίζεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν συνολικά:

127 σκύλοι

73 γάτες

12 κατσίκες

Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, τα ζώα διαβιούσαν σε ακάθαρτους χώρους, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα για την 54χρονη

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί τις Αρχές πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η 54χρονη συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο με άλλη γυναίκα, την οποία φέρεται να απείλησε.

Με αφορμή εκείνο το περιστατικό διατάχθηκε η πρώτη προκαταρκτική εξέταση, με αντικείμενο τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που βρίσκονταν στους χώρους που διαχειριζόταν.

Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και την απόφαση να αφεθεί ελεύθερη, η έρευνα επεκτείνεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ζώων, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν σε ποιον ανήκουν.

Σύμφνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η εισαγγελική διερεύνηση συνεχίζεται.