Μια νεαρή γυναίκα με κόκκινα ρούχα, μια τσάντα στο χέρι και απέναντί της ένα αστυνομικό όχημα με εκτοξευτήρα νερού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η διαδηλώτρια βρίσκεται στο έδαφος, έχοντας δεχτεί μια ισχυρή ριπή νερού που την έριξε από τα πόδια της.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας, εν μέσω διαδηλώσεων που συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και ομάδων διαδηλωτών.

Στο βίντεο η γυναίκα εμφανίζεται να περπατά κοντά στην πρώτη γραμμή των συγκεντρωμένων. Φορά έντονα κόκκινα ρούχα και κρατά μια τσάντα, όταν ξαφνικά δέχεται απευθείας ριπή από αστυνομικό εκτοξευτήρα νερού υψηλής πίεσης.

Η δύναμη του νερού την ανατρέπει και την κάνει να πέσει με ορμή στο οδόστρωμα, ενώ οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας ή για το εάν τραυματίστηκε από την πτώση.

Italian police use a water cannon against a young girl dressed in red who had joined a group of far-left rioters in Bologna. The water cannon sent her flying https://t.co/OdzEgWY9lH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2026

Από τη Γαλλία στην Ιταλία: Η κοινωνική οργή βγήκε στους δρόμους

Οι διαδηλώσεις στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, με το αυξημένο κόστος ζωής, τις τιμές των κατοικιών και τη στασιμότητα των μισθών να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Οι κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συνδέθηκαν με το ευρύτερο κύμα αναταραχών που είχε προηγηθεί στη γειτονική Γαλλία, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών οδήγησαν σε χιλιάδες συλλήψεις.

Στην Ιταλία, επεισόδια αναφέρθηκαν σε αρκετές πόλεις του βορρά, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Μπολόνια, η Μπρέσια, το Μπέργκαμο και το Τορίνο.

Στο Μιλάνο, εκατοντάδες κουκουλοφόροι προκάλεσαν καταστροφές στο κέντρο της πόλης, σπάζοντας βιτρίνες καταστημάτων και βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, επιχειρώντας να διαλύσουν τις ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Milan now Chaos Riots Fires No sign of police https://t.co/SWy8nlEfgJ https://t.co/maUS3etm3y — Debi Evans (@DebiEvansMatron) October 18, 2026

Η Μελόνι καταδικάζει τη βία και στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τα βίαια επεισόδια και τις καταστροφές περιουσιών, καλώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Η Μελόνι ζήτησε από τους πολιτικούς της αντιπάλους να καταδικάσουν απερίφραστα τις βίαιες ενέργειες, την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια και η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνονται.