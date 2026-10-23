Στη βαθμίδα ΒΒΒ, με σταθερό το outlook της ελληνικής οικονομίας, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας ο αμερικανικός οίκος S&P Global, επιβεβαιώνοντας την παραμονή της στην επενδυτική κατηγορία.

Πρόκειται για τον τέταρτο από τους πέντε οίκους που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουν προχωρήσει σε αξιολόγηση της Ελλάδας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Είχε προηγηθεί, τον Σεπτέμβριο, η αναβάθμιση από τη Scope σε ΒΒΒ+, ενώ οι Moody’s και DBRS αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προοπτικές της χώρας, από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας τις βαθμολογίες Baa3 και ΒΒΒ αντίστοιχα. Η τελευταία αξιολόγηση της χρονιάς αναμένεται τον Νοέμβριο από τον οίκο Fitch.