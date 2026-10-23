Σε μια νέα έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων προχωρά το ελληνικό Δημόσιο την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της τακτικής κάλυψης των χρηματοδοτικών του αναγκών και της διαχείρισης του δημοσίου χρέους.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 29 Ιανουαρίου 2027.



Η διαδικασία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της χώρας στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρήματος και διατηρώντας την ομαλή ροή ρευστότητας στα κρατικά ταμεία.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 (Τ+2).



Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.



Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.



Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 έως και Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ.



Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.



Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.