Έτοιμες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν δηλώνουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, την ώρα που η Τουρκία προειδοποιεί ότι μια νέα στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τη διαθεσιμότητα των τριών ευρωπαϊκών χωρών για συνομιλίες ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, υπογράμμισε ότι η διπλωματία και ο διάλογος αποτελούν τη μοναδική διέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δηλώσεις έγιναν με φόντο τις διπλωματικές επαφές στην Κωνσταντινούπολη, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπουργών Εξωτερικών από οκτώ χώρες.

Βάντεφουλ: Έτοιμες για συνομιλίες με την Τεχεράνη οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βερολίνο, από κοινού με το Παρίσι και το Λονδίνο, είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με την ιρανική πλευρά.

Βασικός στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η τοποθέτηση του Γιόχαν Βάντεφουλ αναδεικνύει την πρόθεση των τριών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να επιδιώξουν διπλωματική λύση στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Φιντάν: «Μια νέα επίθεση στο Ιράν θα επέκτεινε τη σύγκρουση»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τις πιέσεις και θα οδηγούσε σε διεύρυνση της σύγκρουσης, αντί να συμβάλει στην αποκλιμάκωσή της.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ο μοναδικός δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου είναι η διπλωματία και ο διάλογος.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας, ο Φιντάν δήλωσε ότι καμία από τις συμμετέχουσες χώρες δεν εγκρίνει μια νέα στρατιωτική επέμβαση ή επίθεση στο Ιράν.

Στο τραπέζι και ο πόλεμος στην Υεμένη

Στις δηλώσεις του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην Υεμένη, ζητώντας την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας στις προσπάθειές τους για άμυνα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι.

Η τοποθέτησή του συνδέει την ανάγκη ασφάλειας στην περιοχή με την αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης για τη σύγκρουση στην Υεμένη.

Οι δηλώσεις από την Κωνσταντινούπολη αναδεικνύουν την προσπάθεια αποτροπής μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τις ευρωπαϊκές χώρες να δηλώνουν έτοιμες για συνομιλίες με την Τεχεράνη και την Τουρκία να επιμένει στην ανάγκη διπλωματικής διευθέτησης.