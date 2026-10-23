Στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού βρίσκεται, το δίχως άλλο, το ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και της ανανέωσης του συμβολαίου του. Οι δύο πλευρές δεν έχουν βρει τη χρυσή τομή, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη βρίσκονται μακριά από πρόταση της διοίκησης, γεγονός που προκάλεσε ένταση και τον έχει θέσει για ένα μήνα εκτός ομάδας.

Με τον Αμερικανό λοιπόν να έχει μπει… τιμωρία, στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται να ανανεώσουν τον Εμπάι Εντιάι, όμως θα υπάρξει μία ακόμα μεγάλη συμφωνία.

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