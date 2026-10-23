Η καταιγίδα Austen, που σαρώνει τη Μάγχη, προκάλεσε σήμερα στο Βέλγιο προβλήματα στην κυκλοφορία και πτώσεις δέντρων ή κλαδιών στους δρόμους, μεταξύ άλλων και στις Βρυξέλλες, όπου τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.



Η βελγική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρούς ανέμους στο δυτικό τμήμα της χώρας ιδίως τις ακτές, όπου αναμένονταν ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ώρα. Ένα μεγάλο τμήμα του Βελγίου επλήγη σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.



Γύρω στις 14.30, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στον εξωτερικό χώρο ενός εστιατορίου στο ιστορικό κέντρο των Βρυξελλών. Τα πλάνα που πρόβαλε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης έδειχναν μια τέντα σκισμένη και ξύλινα έπιπλα σπασμένα από τα κλαδιά που είχαν πέσει στο έδαφος.

🌀🇧🇪Tempête #Austen : un arbre s’est abattu à quelques mètres de la Grand-Place de Bruxelles (place de l’Agora / rue du Marché aux Herbes). Une brasserie a été endommagée, pompiers sur place. En Flandre, à Linter, un arbre est tombé sur une voiture en mouvement : une femme a dû être désincarcérée. https://t.co/NGOBpbSbQE — 🇧🇪Rami🇫🇷 (@AdolfoRamirez_7) October 23, 2026



Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η αστυνομία της βελγικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου και τους παρέλαβαν οι διασώστες, όμως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πελάτες αυτοί κάθονταν σε τραπέζια στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

🇧🇪 La tempête Austen souffle sur la Belgique, ce vendredi, où plusieurs personnes ont été blessées, selon les secours. https://t.co/1JO6WuAOW6 — L’essentiel (@lessentiel) October 23, 2026

Σε μια άλλη συνοικία των Βρυξελλών, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε, όταν ένα κλαδί έπεσε στο κεφάλι του, διευκρίνισε ένας εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μια άλλη συνέπεια των θυελλωδών ανέμων: Προβλήματα καταγράφηκαν στα δρομολόγια του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως και στους αυτοκινητοδρόμους E17 (Λιλ-Αμβέρσα) και E313 (Αμβέρσα-Λιέγη) έπειτα από πτώσεις δέντρων ή εξαιτίας των πλημμυρών στο οδόστρωμα.



«Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, πτώσεις δέντρων και αντικειμένων καταγράφηκαν σε όλη την περιφέρεια της Βαλλωνίας. Συστήνεται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες», διευκρίνισε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Tempête Austen : le bilan des intempéries continue de s’alourdir, un homme de 62 ans meurt en tentant de dégager un arbre fragilisé https://t.co/KbuAX9fbSe via @lindependant — L’Indépendant (@lindependant) October 23, 2026

Μια οδική σήραγγα στην Οστάνδη έκλεισε εξαιτίας πλημμυρών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.



Τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου έκλεισαν για προληπτικούς λόγους, μεταξύ άλλων στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη, στα ανατολικά της χώρας. Η προειδοποίηση για την καταιγίδα παραμένει σε ισχύ έως αύριο το πρωί.

Η KLM ακύρωσε δεκάδες πτήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων

Την ίδια ώρα, η αεροπορική εταιρεία KLM, ο ολλανδικός βραχίονας της Air France KLM, ακύρωσε 20 πτήσεις σήμερα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που συνοδεύουν την καταιγίδα Austen στην Ολλανδία, με άλλες 22 ακυρώσεις να αναμένονται για αύριο, δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου.



Η ολλανδική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως αναμένονται ισχυρές ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να φθάσουν τα 90 χλμ/ώρα, σε περιοχές της χώρας σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

LIVE #stormAusten | Twee gewonden door omgevallen bomen, slecht weer zorgt voor 777 kilometer file https://t.co/vLenWyg3os — Zeeheld ™⚓ (@Piet_Heyn) October 23, 2026

Το αεροδρόμιο Schiphol, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους στην Ευρώπη, έκανε γνωστό στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP πως καταγράφει μικρά προβλήματα στις πτήσεις από τις καιρικές συνθήκες.



Η καταιγίδα Austen προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις μετακινήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα, βυθίζοντας στο σκοτάδι 300.000 νοικοκυριά στη Γαλλία και 12.000 νοικοκυριά στη Βρετανία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των σφοδρών βροχοπτώσεων που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.