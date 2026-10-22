Τη διακοπή της συνεργασίας της Pizza Fan με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, τον Σεπτέμβριο του 2025, υπενθύμισε ο Αντίνοος Αλμπάνης, σχολιάζοντας στο Instagram τις πληροφορίες για έρευνα σχετικά με φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με την εταιρεία.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση που είχε λάβει τότε η αλυσίδα εστίασης, έπειτα από αντιδράσεις για σατιρικό σχόλιο του Πάρι Ρούπου σχετικά με την ελληνική σημαία, και τη συνέκρινε με τις πληροφορίες για τη φορολογική υπόθεση που διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Η πιτσαρία που απέλυσε κωμικό για ασέβεια στην πατρίδα, τώρα ερευνάται για μη απόδοση ΦΠΑ 25 εκατομμυρίων. Τελικά η αγάπη για την πατρίδα σταματάει εκεί που αρχίζει η εφορία».

Η υπόθεση του Πάρι Ρούπου που επανέφερε ο Αντίνοος Αλμπάνης

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Pizza Fan είχε ανακοινώσει ότι σταματά τη συνεργασία της με τον Πάρι Ρούπο, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε αστείο του κωμικού για την ελληνική σημαία.

Η απόφαση της εταιρείας είχε προκαλέσει συζητήσεις και διαφορετικές αντιδράσεις, με αφορμή τόσο το περιεχόμενο του σατιρικού σχολίου όσο και τη διακοπή της επαγγελματικής συνεργασίας.

Με τη νέα του τοποθέτηση, ο Αντίνοος Αλμπάνης συνέδεσε εκείνη την απόφαση με την υπό διερεύνηση υπόθεση ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας ως κοινό σημείο αναφοράς την επίκληση της αγάπης για την πατρίδα.

Η έρευνα αφορά πληροφορίες για φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.