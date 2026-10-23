Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Μπάνε Πρέλεβιτς, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του Μίσκο Πρέλεβιτς.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μάλιστα εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον εμβληματικό πρώην αρχηγό των «ασπρόμαυρων» με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Μπάνε Πρέλεβιτς και τους οικείους του για το θάνατο του αγαπημένου του πατέρα Misko.

Η απώλεια ενός πατέρα αφήνει πάντα ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά κληρονομιά αγάπης, αξιών και δύναμης που θα τον συνοδεύει για πάντα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».