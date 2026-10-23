Από συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σε σκηνικό που θύμιζε καβγά εκτός ελέγχου. Ένας δήμαρχος στις ΗΠΑ σηκώθηκε έξαλλος από τη θέση του, όρμησε προς έναν πολίτη και άρχισε να του φωνάζει απειλές, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν να τον συγκρατήσουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν τα πνεύματα ηρέμησαν, όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα έκανε ακριβώς το ίδιο ξανά!

Πρωταγωνιστής του πρωτοφανούς επεισοδίου είναι ο Μάθιου Μπιανκίνι, δήμαρχος του Πέμπερτον στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης το βράδυ της Τετάρτης (21/10).

Ο δήμαρχος φαίνεται να πετάγεται από τη θέση του και να κινείται οργισμένος προς τον Μάικλ Σόκα, έναν από τους πιο επίμονους επικριτές της δημοτικής αρχής.

«Θα σε πιάσω! Θα σε πιάσω, γ@@@!», ακούγεται να ουρλιάζει, την ώρα που αρκετοί άνδρες προσπαθούν να τον απομακρύνουν από την αίθουσα.

Pemberton Township Mayor Matthew Bianchini, as seen in video shot by a reporter with the Pine Barrens Tribune, charged a vocal critic at last night’s council meeting in a moment that is already making significant waves as it is simply unprecedented in local and regional politics. The mayor had to be held back by a former police chief who was the township’s director of Community Development that he had fired just two weeks ago, and was further restrained and removed from the room by an ex-cop who is now a councilman, but not before the mayor told the resident, "I am getting you – I am fu***** getting you!” The resident then demanded the mayor’s immediate arrest (which did not appear to occur). Ultimately, all of those involved in the altercation were asked to leave the meeting. We will have coverage in this weekend’s paper of what led up to this and the reaction to the incident. Viewer discretion is advised. Credit Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune #NJ #News #Pines #BurlCo — Pine Barrens Tribune (@PineBarrensNews) October 22, 2026

Η ένταση ήταν τέτοια που χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν σωματικά, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να φωνάζει προς τον πολίτη. Στην προσπάθεια να σταματήσει το επεισόδιο συμμετείχαν και πρώην αστυνομικοί, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία.

«Συλλάβετέ τον! Με απείλησε!»: Η αντίδραση του πολίτη

Ο Μάικλ Σόκα, που βρέθηκε ξαφνικά στο στόχαστρο του δημάρχου, δεν είχε καμία διάθεση να αφήσει το περιστατικό να περάσει έτσι.

«Μόλις με απείλησε! Υπάρχει σε βίντεο! Υπάρχει και ήχος! Θέλω να τον συλλάβει η αστυνομία γι’ αυτή την απειλή. Αυτό είναι επίθεση!», φώναζε μέσα στην αίθουσα.

Και δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Την Πέμπτη (22/10), ο Σόκα κατέθεσε επίσημη καταγγελία στο δημοτικό δικαστήριο, ζητώντας να απαγγελθούν στον δήμαρχο κατηγορίες για επίθεση και απειλές, οι οποίες χαρακτηρίζονται στην αμερικανική νομοθεσία ως «terroristic threats».

Ο πολίτης δήλωσε ότι θέλει να δει τον Μπιανκίνι να παραιτείται και να εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική. «Θέλω να τον δω να παραιτείται. Θέλω να υπογράψει κάτι που θα λέει ότι δεν θα ασχοληθεί ποτέ ξανά με την πολιτική», ανέφερε.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσύρει την καταγγελία του εάν ο δήμαρχος παραιτηθεί, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε, κατά την άποψή του, παραδοχή του λάθους του.

«Έχασα τον έλεγχο, αλλά θα το ξανάκανα»: Η απίστευτη απάντηση του δημάρχου

Αν κάποιος περίμενε ότι ο δήμαρχος θα επιχειρούσε να κατευνάσει τα πνεύματα μετά τις εικόνες που έκαναν τον γύρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μάλλον διαψεύστηκε. Ο Μπιανκίνι παραδέχτηκε ότι έχασε την ψυχραιμία του, αλλά υπερασπίστηκε με πάθος την αντίδρασή του.

«Ήταν λάθος; Απολύτως. Ήταν δικαιολογημένο; Απολύτως. Θα το ξανάκανα; Απολύτως», δήλωσε στο NBC10.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Σόκα και άλλοι πολίτες είχαν στραφεί εναντίον της συζύγου και της κόρης του, οι οποίες παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια χειρονομία του Σόκα προς την κόρη του, την οποία ακολούθησε μια υβριστική χειρονομία προς τον ίδιο.

«Γύρισε, κοίταξε την κόρη μου και έκανε μια χειρονομία. Σηκώθηκα, με κοίταξε, μου χαμογέλασε, μου έδειξε το μεσαίο δάχτυλο και απλώς εξερράγην», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του παραδέχτηκε ότι δεν έπρεπε να εκστομίσει τις απειλές, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να κάνει κακό σε κανέναν.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη και πως δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί.

«Δεν πείραξα την οικογένειά του» – Ο πολίτης δίνει τη δική του εκδοχή

Ο Σόκα, από την πλευρά του, αρνείται ότι επιτέθηκε λεκτικά στην οικογένεια του δημάρχου. Όπως υποστήριξε, η σύζυγος και η κόρη του Μπιανκίνι ήταν εκείνες που άρχισαν να κάνουν σχόλια πίσω του, με αποτέλεσμα να γυρίσει και να κουνήσει τα χέρια του, θέλοντας να τους ζητήσει να σταματήσουν.

«Δεν σηκώθηκα ποτέ. Καθόμουν στη θέση μου όλη την ώρα. Ήμουν ήρεμος», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που ο δήμαρχος κινήθηκε εναντίον του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεσή του με τη δημοτική αρχή δεν έχει προσωπικά κίνητρα, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των δημοτών.

Από την άλλη, ο Μπιανκίνι τον κατηγορεί ότι εδώ και μήνες παρενοχλεί τον ίδιο και την οικογένειά του, τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο Μπιανκίνι διεκδικεί την παραμονή του στη δημαρχία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Και κάπως έτσι, λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες, μια δημοτική συνεδρίαση που ξεκίνησε με αντικείμενο την απόλυση ενός υπαλλήλου κατέληξε σε πολιτικό σίριαλ, με έναν δήμαρχο να χρειάζεται να τον συγκρατήσουν για να μην ορμήσει σε πολίτη και τον τελευταίο να ζητά πλέον την απομάκρυνσή του από την πολιτική.