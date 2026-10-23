Αναταράξεις προκαλεί στην ιστορική βρετανική εφημερίδα The Telegraph το σχέδιο αναδιάρθρωσης του νέου ιδιοκτήτη της, του γερμανικού ομίλου Axel Springer, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για απολύσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 100 εργαζομένους.

Η διοίκηση προειδοποίησε το προσωπικό ότι θα χρειαστούν «δύσκολες επιλογές» για το μέλλον της επιχείρησης, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει την Telegraph σε έναν διεθνή οργανισμό ενημέρωσης με εκτεταμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Δύσκολες επιλογές» για το μέλλον της Telegraph

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους, η γενική διευθύντρια του Telegraph Media Group , Κάρολιν Χούλσχοφ Πολ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούνιο, υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η εφημερίδα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και στους στρατηγικούς στόχους της Axel Springer, στην οποία ανήκουν επίσης οι γερμανικές εφημερίδες Bild και Die Welt, καθώς και το Politico.

«Φιλοδοξία μας είναι να μετατρέψουμε την The Telegraph, μία εκ των σημαντικότερων βρετανικών εφημερίδων, σε μια παγκόσμια εταιρεία ΜΜΕ και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πληροφόρησης, που θα τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε στο μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η πρώην διευθύντρια της Bild επισήμανε ότι η επιχείρηση χρειάζεται αλλαγές στην οργανωτική δομή, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στον τρόπο κατανομής των πόρων.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης», σημείωσε, προειδοποιώντας για αποφάσεις που χαρακτήρισε απαραίτητες για το μέλλον της εταιρείας.

Πληροφορίες για έως και 100 εργαζομένους που επηρεάζονται

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian, η οποία επικαλείται εσωτερικές πηγές από τη συντακτική ομάδα, έως και 100 εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με την απόλυσή τους.

Το Bloomberg News μετέδωσε επίσης πληροφορίες για απολύσεις στην Telegraph, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον αριθμό των εργαζομένων που επηρεάζονται.

Η διοίκηση έχει ανακοινώσει την έναρξη επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τελικός αριθμός των θέσεων εργασίας που θα καταργηθούν.

Η εξαγορά των 686 εκατ. ευρώ και τα σχέδια της Axel Springer

Η αναδιάρθρωση έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Telegraph από την Axel Springer.

Τον Απρίλιο, ο γερμανικός όμιλος ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 575 εκατομμυρίων στερλινών, περίπου 686 εκατομμυρίων ευρώ, για την απόκτηση της έντυπης και διαδικτυακής έκδοσης της εφημερίδας, έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης.

Η συμφωνία έβαλε τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας περίπου τριών ετών, κατά την οποία δύο άλλοι υποψήφιοι αγοραστές είχαν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αποκτήσουν την Telegraph.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδιδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, είχε δεσμευτεί τότε για σημαντικές επενδύσεις στη δημοσιογραφική ποιότητα και στη διεθνή επέκταση της εφημερίδας.

Στόχος του, όπως είχε δηλώσει, ήταν να καταστήσει την Telegraph «το κορυφαίο μέσο ενημέρωσης της κεντροδεξιάς στον αγγλόφωνο κόσμο».

Μια εφημερίδα με ιστορία 170 ετών

Η Telegraph αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους τίτλους του βρετανικού Τύπου, με παρουσία περίπου 170 ετών και παραδοσιακά συντηρητικό, έντονα ευρωσκεπτικιστικό προσανατολισμό.

Από το 2004 ανήκε στην οικογένεια Μπάρκλεϊ, ωστόσο στα τέλη του 2023 τέθηκε υποχρεωτικά προς πώληση από την τράπεζα Lloyds, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποπληρωμής μεγάλων οφειλών.

Πλέον, η νέα ιδιοκτησία επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εφημερίδας, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη, στην οργανωτική αναδιάρθρωση και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι σχεδιαζόμενες περικοπές προσωπικού, ωστόσο, δημιουργούν νέα αβεβαιότητα για τους εργαζομένους, καθώς η Telegraph εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών.