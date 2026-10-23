Την απερίφραστη καταδίκη του για την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και του φανατισμού.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών και χώρων λατρείας προσβολή για την ανθρωπότητα, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Ιορδανίας.

«Οι επιθέσεις σε χώρους λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά»

«Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας. Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

I strongly condemn the terrorist attack on the Greek Orthodox Church of St. George in Karak, Jordan. Attacks on innocent people and places of worship are an affront to our shared humanity. My deepest condolences to the victims’ families and the Jordanian people. Greece stands firmly with Jordan. We must confront terrorism and eradicate fanaticism, in the Middle East and across the world. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 23, 2026

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας»

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ιορδανία, στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας.

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε.