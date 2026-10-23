Μια νέα διαφήμιση στην Ιρλανδία, χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση, υποστήριζε ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες πρέπει να ζητούν τη συγκατάθεση των εγγονιών τους πριν τα αγκαλιάσουν.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Κέντρο Αντιμετώπισης Βιασμού του Δουβλίνου (DRCC), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για το, όπως χαρακτηρίστηκε, «προσβλητικό και υποτιμητικό» μήνυμά του. Τελικά, αποσύρθηκε.

Στο βίντεο, δύο παππούδες φτάνουν σε ένα σπίτι και ο εγγονός τους τούς υποδέχεται με ενθουσιασμό, πέφτοντας στην αγκαλιά τους στην είσοδο. Λίγα βήματα πιο πίσω, η αδελφή του παρακολουθεί τη σκηνή εμφανώς αμήχανη. Στη συνέχεια, οι παππούδες στρέφονται προς το κορίτσι και πλησιάζουν για να τη φιλήσουν, με τα χείλη σουφρωμένα, ενώ η αμηχανία της γίνεται όλο και πιο έντονη.

Το βίντεο διακόπτεται και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν θέλουν όλοι μια αγκαλιά. Ακόμη κι όταν προέρχεται από ανθρώπους που τους αγαπούν».

Ακολουθεί το κείμενο: «Αμήχανο; Ίσως. Σημαντικό; Απολύτως. Το We-Consent.ie είναι εδώ για να βοηθήσει».

Το βίντεο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας, προκάλεσε αμέσως κύμα αντιδράσεων. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, έδωσε εντολή στο DRCC να το αποσύρει. Αποσύρθηκαν επίσης δύο ακόμη βίντεο της εκστρατείας We-Consent.

Ο ίδιος δήλωσε: «Το βίντεο που δημιούργησε το Κέντρο Αντιμετώπισης Βιασμού του Δουβλίνου, με πρωταγωνιστές παππούδες και γιαγιάδες, δεν εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης. Ήταν ακατάλληλο και υποτιμητικό για τους παππούδες και τις γιαγιάδες και αποσύρθηκε από το DRCC, έπειτα από επικοινωνία των συνεργατών μου με το κέντρο. Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία στοργικών παππούδων και γιαγιάδων στη ζωή ενός παιδιού είναι κάτι εξαιρετικά θετικό, που πρέπει να εκτιμάται και να προστατεύεται, όχι να αποτελεί στόχο μιας εκστρατείας εναντίον του. Είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοεί ο κόσμος την έννοια της συναίνεσης στις σεξουαλικές σχέσεις. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βίντεο δεν συνέβαλε σε αυτόν τον στόχο και, από πολλές απόψεις, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα».

Η διαφήμιση έγινε αντικείμενο χλευασμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε μέσω του Cuan, του επίσημου κρατικού φορέα της Ιρλανδίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής, σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Ο φορέας δημιουργήθηκε επί υπουργίας της Έλεν ΜακΈντι, βουλευτού του Fine Gael και πρώην υπουργού Δικαιοσύνης. Η ΜακΈντι δήλωσε ότι το Cuan ιδρύθηκε για να στηρίζει τα θύματα και τους επιζώντες της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και ότι αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας.

«Θεωρώ απολύτως απαραίτητο να συζητάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια για τη συναίνεση, ιδίως από τη στιγμή που η μάστιγα της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, καθώς και των σεξουαλικών επιθέσεων, εξακολουθεί να υπάρχει», δήλωσε. «Το πρόβλημα παραμένει και έχουμε ακόμη πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Πιστεύω, όμως, ότι αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκστρατείας που αφορά τη συναίνεση. Δεν είμαι βέβαιη ότι η κατεύθυνση που επιλέχθηκενα ενθαρρύνονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες να ζητούν άδεια για να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους-αποτελεί πραγματική προτεραιότητα ή ανταποκρίνεται σε κάποια ουσιαστική ανάγκη».

Από την πλευρά του, το DRCC ανέφερε ότι είχε διοργανώσει εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες που τους είχαν κάνει να αισθανθούν άβολα και ότι το βίντεο βασίστηκε σε αυτές τις μαρτυρίες.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας «Ερωτήσεις προς τους πολιτικούς αρχηγούς» στη Βουλή της Ιρλανδίας, την Πέμπτη, ο βουλευτής του κόμματος Aontú, Πολ Λόουλες, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει «απόλυτη περιφρόνηση» προς τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαφήμιση σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων.

«Έμεινα έκπληκτος όταν είδα τις τελευταίες ημέρες μια παράξενη διαφήμιση για το ζήτημα της συναίνεσης, χρηματοδοτούμενη από το υπουργείο Δικαιοσύνης», δήλωσε. «Αυτό είναι εντελώς λάθος. Πρώτον, επειδή δαιμονοποιεί τους ηλικιωμένους παππούδες και τις γιαγιάδες σε ολόκληρη τη χώρα και, δεύτερον, επειδή συνιστά εξοργιστική σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Η συναίνεση είναι εξαιρετικά σημαντική στις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Το να εξισώνουμε, όμως, αυτές τις σχέσεις με μια γιαγιά που αγκαλιάζει το εγγόνι της είναι εντελώς ανακριβές. Γιατί το κράτος ζητά από τις γιαγιάδες να αμφισβητούν ακόμη και τις ίδιες τους τις προθέσεις όταν θέλουν να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους; Γιατί καλλιεργεί στο μυαλό ενός παιδιού την ιδέα ότι είναι κατά κάποιον τρόπο επικίνδυνο να δεχτεί μια αγκαλιά από τη γιαγιά του;»

Η υπουργός Υγείας, Τζένιφερ Κάρολ ΜακΝιλ, συμφώνησε με τον Λόουλες ότι το βίντεο ήταν ακατάλληλο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν είχε εγκρίνει το περιεχόμενό του.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται για κυβερνητική εκστρατεία και ότι το συγκεκριμένο μήνυμα δεν εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης», απάντησε. «Οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής ζωής και της ζωής κάθε παιδιού. Το βίντεο είναι ακατάλληλο και υποτιμητικό απέναντί τους. Είναι επίσης σημαντικό να διαχωρίσουμε σαφώς αυτό το βίντεο, το οποίο ήταν ένα λάθος και δεν εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης, από τις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν το ζήτημα της συναίνεσης και έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν είδε ούτε ενέκρινε αυτή τη διαφήμιση».

Νωρίτερα, ο γερουσιαστής του Fine Gael, Γκάρεθ Σκάχιλ, είχε επίσης χαρακτηρίσει τη διαφήμιση «πλήρη σπατάλη πόρων».

«Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν δημόσια χρήματα για τη χρηματοδότηση μιας διαφήμισης η οποία, στην καλύτερη περίπτωση, σχεδιάστηκε χωρίς επαρκή σκέψη και, στη χειρότερη, είναι προσβλητική και ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην εικόνα των ηλικιωμένων», δήλωσε. «Η τριετής εκστρατεία We-Consent, που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη συναίνεση, είναι μια καλή πρωτοβουλία. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βίντεο που χρηματοδοτήθηκε με δημόσιο χρήμα απέχει παρασάγγας από τον στόχο της. Τι θα ακολουθήσει; Θα χρειάζεται μήπως να υπογράφουμε έντυπα συναίνεσης στις αίθουσες αφίξεων των αεροδρομίων του Δουβλίνου, του Σάνον, του Νοκ και του Κορκ αυτά τα Χριστούγεννα, προτού μπορέσουμε να χαιρετήσουμε τους συγγενείς μας;»

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Cuan δήλωσε ότι τα βίντεο δημιουργήθηκαν με χαμηλό κόστος, με τη συμμετοχή εθελοντών, και δεν είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση.