Ένα απρόσμενο «φιλί» ανάμεσα στον Λαμίν Γιαμάλ και τον Κιλιάν Εμπαπέ έχει τραβήξει τα βλέμματα στη Βαρκελώνη, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν συναντήθηκαν πραγματικά, αλλά έγιναν πρωταγωνιστές της νέας δημιουργίας του διάσημου Ιταλού street artist TvBoy, ο οποίος τους απεικονίζει αγκαλιασμένους να ανταλλάσσουν ένα φιλί, φορώντας τις φανέλες των δύο αιώνιων αντιπάλων.

Το γκράφιτι εμφανίστηκε στο κέντρο της καταλανικής πρωτεύουσας ενόψει του El Clásico της Κυριακής, με τις φωτογραφίες του να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προκαλούν συζητήσεις.

Το φιλί, η Χρυσή Μπάλα και η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα

Στο έργο, ο Γιαμάλ και ο Εμπαπέ εμφανίζονται να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, ενώ στα πόδια τους βρίσκεται μια Χρυσή Μπάλα.

Η παρουσία του κορυφαίου ατομικού βραβείου του ποδοσφαίρου προσθέτει έναν ακόμη συμβολισμό στη δημιουργία, παραπέμποντας στη φιλοδοξία των δύο αστέρων να κατακτήσουν την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, το έργο επιχειρεί να γεφυρώσει, έστω και συμβολικά, την έντονη αντιπαλότητα που χαρακτηρίζει τις αναμετρήσεις της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όταν ο Μέσι και ο Ρονάλντο είχαν ανταλλάξει το πρώτο «φιλί»

Η νέα τοιχογραφία αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή ενός από τα πιο γνωστά έργα του TvBoy.

Το 2017, ο καλλιτέχνης είχε προκαλέσει αίσθηση όταν παρουσίασε στη λεωφόρο Passeig de Gràcia της Βαρκελώνης ένα γκράφιτι με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να φιλιούνται.

Το έργο, με τίτλο The Kiss, είχε ως στόχο να μεταδώσει ένα μήνυμα αγάπης, αποδοχής της διαφορετικότητας και υποστήριξης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ξεπερνώντας τα όρια της ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας.

Από τον Μέσι και τον Ρονάλντο στον Γιαμάλ και τον Εμπαπέ

Ο TvBoy επανέφερε την ίδια καλλιτεχνική ιδέα το 2022, ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία.

Τότε είχε απεικονίσει τον Μέσι να φιλιέται με τον Εμπαπέ, ασκώντας παράλληλα κριτική στους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη χρήση περιβραχιονίων με τα χρώματα του ουράνιου τόξου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Αυτή τη φορά, τη θέση του Μέσι παίρνει ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, απέναντι στον Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης.