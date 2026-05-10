Με μια ακόμη σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής, θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στην αποψινή (22:00) αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νόου για το Ισπανικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, εκτός πλάνων τέθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος όλη την εβδομάδα έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης και έτσι ο Αρμπελόα τον άφησε εκτός αποστολής.

Η Ρεάλ εκτός του Εμπαπέ, θα στερηθεί και τις υπηρεσίες των Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Μεντί, Μιλιτάο, Ροντρίγκο, Καρβαχάλ και Θεμπάγιος.

Το μοναδικό θετικό για την ομάδα της Μαδρίτης είναι η επιστροφή του Τιμπό Κουρτουά στην αποστολή, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του.