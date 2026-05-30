Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Champions League και ήταν αυτός που έδωσε το βραβείο του MVP στον Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η γαλλική ομάδα κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο νικώντας την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Πορτογάλο χαφ να είναι ξανά εκπληκτικός και να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Ο Βιτίνια, μάλιστα, παρέλαβε το βραβείο από τον Ατετοκούνμπο, ο οποίος ήταν στην Puskas Arena μαζί με την οικογένειά του και τον Ράσελ Γουίλσον, ο οποίος είναι παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου και αγωνίζεται στους Νιου Γιορκ Τζάιαντς.