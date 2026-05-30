Σε μια χρονική στιγμή όπου η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο», μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ χτυπούν την παραλία Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο (30.05.2026) και είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα που πύραυλοι της Χεζμπολάχ εκτοξεύτηκαν εναντίον της περιοχής, με τον IDF να αναφέρει ότι αρκετά βλήματα αναχαιτίστηκαν ή έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Η Χεζμπολάχ έχει εντείνει τα πυρά της από την Παρασκευή (29.05.2026) το βράδυ και το Σάββατο, με συνολικά 10-15 ρουκέτες να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και περισσότερους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας χτύπησε απευθείας το κέντρο της πόλης Κιριάτ Σμόνα, ανακοίνωσε ο IDF νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Βίντεο δείχνει πώς οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια ενός μπαράζ επιθέσεων της Χεζμπολάχ χτύπησαν το νερό, με τους ανθρώπους που είχαν πάει για μπάνιο, να τρέχουν να βρουν καταφύγιο εν μέσω των εκρήξεων.

Η πρόσκρουση φέρεται να προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε επιχειρήσεις και καταστήματα. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί.

Η Χεζμπολάχ στόχευσε επίσης την πόλη Καρμιέλ, στο βόρειο Ισραήλ, σε ένα περιστατικό που αντιπροσώπευε την πιο βαθιά επίθεση της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης από τότε που συμφωνήθηκε η εκεχειρία πριν από ένα μήνα.