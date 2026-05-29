Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον Έλληνα ομογενή που συνελήφθη στη Βρετανία, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν και παρακολούθηση δημοσιογράφου του Ιράν International, μέσου ενημέρωσης που ασκεί συστηματική κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος – σε ορισμένες αναφορές εμφανίζεται ως 47χρονος – γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας και για αρκετά χρόνια διέμενε στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές διωκτικές αρχές, ενώ όσο βρισκόταν στην Ελλάδα εργαζόταν ως οικοδόμος. Πριν από μερικά χρόνια μετακόμισε στη Γερμανία, όπου ζούσε στην περιοχή Tutzing, κοντά στο Μόναχο.

Υπό παρακολούθηση από τις ιταλικές αρχές

Σε βάρος του φέρεται να είχε επιβληθεί μέτρο διακριτικής επιτήρησης από τις ιταλικές αρχές ασφαλείας, καθώς είχε εντοπιστεί να παρακολουθεί εβραϊκό στόχο στην Ιταλία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς συνδέεται με πιθανή δράση ξένων μυστικών υπηρεσιών εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, η βρετανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 46χρονος ταξίδεψε στη Βρετανία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με αποστολή την παρακολούθηση δημοσιογράφου που ασκούσε κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο, ο κατηγορούμενος φέρεται να επισκέφθηκε διευθύνσεις που σχετίζονταν με τον δημοσιογράφο, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο από κατοικίες αλλά και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων.

Κατά το κατηγορητήριο, ταξίδεψε δύο φορές στη Βρετανία:

από τις 16 έως τις 21 Απριλίου

και από τις 12 έως τις 14 Μαΐου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά των βρετανικών αρχών ότι στη δεύτερη επίσκεψή του είχε εγκαταστήσει κρυφή κάμερα μέσα σε κάλτσα, η οποία φέρεται να μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

Η σύλληψη από την Αντιτρομοκρατική του Λονδίνου

Η σύλληψη του 46χρονου πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Λονδίνου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή προς το κοινό, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Η διοικήτρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν, δήλωσε ότι οι αρχές συνεργάζονται στενά με οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, παρέχοντας συμβουλές ασφαλείας και προστασίας. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά τόσο από τις βρετανικές όσο και από τις ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας, καθώς εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με δίκτυα κατασκοπείας που δρουν στην Ευρώπη.